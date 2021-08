Tribunal de Brasil defiende ley de autonomía del banco central

Luiz Fux

(Bloomberg) -- La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Brasil votaron a favor de defender la constitucionalidad de una ley que otorga autonomía formal al banco central, una pieza legislativa clave considerada por los inversionistas como una victoria para la formulación de la política monetaria en la economía más grande de América Latina.

El jueves, ocho jueces votaron a favor de la ley y dos en contra.

“Los países han tenido buenas experiencias con un banco central independiente”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Luiz Fux, durante un evento organizado por XP Investimentos este jueves, y agregó que ve la autonomía otorgada a los responsables políticos de Brasil como un gran avance.

Lo que está en juego en el caso es una cuestión de procedimiento de si el proyecto de ley debería haber sido presentado por el presidente tal como estaba, en lugar de por los legisladores. Pero el momento de la deliberación del tribunal es delicado.

El presidente Jair Bolsonaro se ha mostrado cada vez más inconforme por los fuertes aumentos de precios que contribuyen a una caída constante de su popularidad, que hasta ahora nunca había sido tan baja. A puerta cerrada, también ha expresado su profundo disgusto por los comentarios hechos por el presidente del banco central, Roberto Campos Neto, que vinculan un aumento en las expectativas de inflación a las luchas políticas internas.

El ruido político va en aumento a un año de las elecciones generales de Brasil, en tanto que Bolsonaro se enfrenta a las autoridades electorales y al tribunal superior por sus acusaciones infundadas de fraude en el sistema de votación electrónica del país.

Nota Original:Brazil Top Court Upholds Law Granting Central Bank Autonomy (1)

