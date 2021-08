Tema de Mora con Bad Bunny y Sech supera las 100 millones de reproducciones

En la imagen, el cantante Bad Bunny. EFE/José Méndez/Archivo

San Juan, 26 ago (EFE).- El músico y productor urbano puertorriqueño Mora celebra que su más reciente sencillo, el "remix" (remezcla) del tema "Volando", en el que aparecen Bad Bunny y Sech de invitados, superó los 100 millones de reproducciones en las plataformas musicales.

De igual manera, Mora, recién nominado como Productor del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2021, festeja que el video musical de la remezcla de "Volando" ya cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube.

El tema, lanzado oficialmente el pasado 8 de julio, también entró al Top 15 Global en Spotify, logrando estar entre los primeros diez temas en España, México, Argentina, Colombia, entre otros.

El sencillo "Volando" aparece en el disco de Mora, "Primer Día de Clases".

Además de Mora, los otros nominados a Productor del Año en los Latin Billboard Awards 2021 son Tainy, Ovy On The Drums, Sky Rompiendo y Súbelo Neo.

"¡Qué honor! Es verdaderamente un privilegio compartir esta nominación a Productor del Año junto a grandes colegas. Esto me llena más de energía para continuar adelante en esta misión que realizo dentro de la música", afirmó.

Gabriel Armando Mora, nombre de pila del artista, es también reconocido como productor y compositor en proyectos como Bad Bunny, Karol G, entre otros.

Durante su carrera, Mora ha revolucionado el mercado con otros sencillos como "Pensabas", "Noche Loca", "Una vez", "¿Cuándo será?" (junto a Lunay), "Si tú no estás" (con Myke Towers), "Miradas" y "Una Vez" (con Bad Bunny).