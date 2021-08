Riesgo de lavado verde de bonos es menor de lo que se cree: S&P

(Bloomberg) -- En la rápida carrera hacia las finanzas sostenibles, a los inversionistas bien intencionados les preocupa que su dinero en realidad no tenga los beneficios ambientales o sociales que indican los prestatarios.

Pero este temor al llamado “lavado verde” puede estar fuera de lugar en el mercado de bonos que financian proyectos ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa), según S&P Global Ratings.

“Esté atento, pero no necesariamente sea paranoico”, dijo Mike Wilkins, investigador sénior de S&P sobre finanzas sostenibles. “No hemos encontrado ninguna evidencia de lavado verde generalizado, o lavado de sostenibilidad, en los mercados de deuda sostenible”, dijo Wilkins, con sede en Londres, el miércoles en una entrevista telefónica.

La inconsistencia en el etiquetado de los bonos y la falta de instrumentos ASG confiables y comparables, así como las diferencias en los informes después de la emisión, están causando confusión. Pero no hay tantos casos reales de lavado verde, escribieron Wilkins y Lori Shapiro de S&P en un informe del 23 de agosto sobre los mercados globales.

Inversionistas de todo el mundo se esfuerzan por hacer que las carteras sean más sostenibles y, en respuesta, los prestatarios están vendiendo nueva deuda a un ritmo récord. Empresas y Gobiernos de todo el mundo han colocado un récord de US$650.000 millones en bonos ecológicos, sociales, de sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad en lo que va de año.

S&P aumentó su pronóstico de emisión para el tipo de deuda a US$1 billón para 2021, desde US$700.000 millones en enero. Eso está en línea con las expectativas de los principales suscriptores.

La proliferación de nuevas categorías, tales como bonos sociales, de transición y vinculados a la sostenibilidad, genera preocupación, según S&P. Por ejemplo, muchos “indicadores de impacto” reportados por los emisores de bonos sociales son en realidad medidas de insumos, como dólares gastados, préstamos emitidos o camas de hospital agregadas. No cuantifican el impacto social, según el informe, que se centra en el lavado verde a nivel de valores.

“Esto ha llevado a un nivel de vaguedad y falta de transparencia en las revelaciones de los emisores, lo que aumenta el escepticismo de los inversionistas respecto de que los emisores estén utilizando los ingresos para proyectos sin beneficios sociales adicionales”, escribieron los analistas de S&P.

El seguimiento y la revelación de la deuda social va a la zaga del mercado de bonos verdes más maduro, explicaron los analistas. Esto se debe a que muchos emisores carecen de un marco de bonos sociales o de verificación y revisión externas, a medida que la velocidad de su comercialización se convirtió en la prioridad en respuesta a la pandemia.

Además, algunas de las industrias más grandes que emiten carbono también pueden ser criticadas por falta de ambición en sus estrategias de financiación, así como por tener compromisos superficiales de sostenibilidad, escribieron los analistas de S&P.

