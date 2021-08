RESUMEN-Aconsejan a afganos dejar aeropuerto de Kabul por amenaza "muy creíble" de Estado Islámico

26 ago (Reuters) - Estados Unidos y sus aliados instaron el jueves a la gente a que se aleje del aeropuerto de Kabul, citando la amenaza de un ataque de milicianos del Estado Islámico, mientras las tropas occidentales se apresuraban a evacuar a la mayor cantidad posible de personas antes de la fecha límite del 31 de agosto.

La presión para completar las evacuaciones de miles de extranjeros y afganos que ayudaron a los países occidentales durante los 20 años de guerra contra los talibanes se ha intensificado, ya que se espera que todas las tropas estadounidenses y aliadas abandonen el aeropuerto la próxima semana.

En una alerta emitida el miércoles por la noche, la embajada de Estados Unidos en Kabul aconsejó a los ciudadanos que evitaran viajar al aeropuerto y dijo que quienes ya estaban en las puertas debían irse de inmediato, citando "amenazas a la seguridad" no especificadas.

En un aviso similar, Reino Unido pidió a la gente que se alejara del área del aeropuerto. Su ministro de las Fuerzas Armadas, James Heappey, dijo que la inteligencia sobre un posible ataque suicida con bomba por parte de milicianos del Estado Islámico se había vuelto "mucho más firme".

"No puedo enfatizar lo suficiente lo desesperante de la situación. La amenaza es creíble, es inminente, es letal. No estaríamos diciendo esto si no estuviéramos realmente preocupados por ofrecer a Estado Islámico un objetivo que es simplemente inimaginable", afirmó Heappey a la radio BBC.

Un diplomático occidental en Kabul dijo que las áreas fuera de las puertas del aeropuerto estaban "increíblemente abarrotadas" de nuevo a pesar de las advertencias.

Australia también emitió una advertencia para que la gente se mantuviera alejada del aeropuerto, mientras Bélgica finalizó sus operaciones de evacuación debido al peligro de un ataque.

El gobierno neerlandés también emitió una advertencia y dijo que esperaba realizar su último vuelo de evacuación el jueves, dejando atrás a algunas personas elegibles para viajar a los Países Bajos.

Las advertencias se produjeron en un contexto caótico en Kabul y su aeropuerto, donde ha habido un transporte aéreo masivo de ciudadanos extranjeros y sus familias, así como algunos afganos, desde que los talibanes capturaron la ciudad el 15 de agosto, culminando un avance relámpago en todo el país cuando las tropas estadounidenses y aliadas se retiraron.

"ARRIESGANDO SUS VIDAS"

Los talibanes, cuyos combatientes vigilan el perímetro exterior del aeropuerto, son enemigos de la filial afgana de Estado Islámico, conocido como Estado Islámico Khorasan (ISIS-K), en referencia a un antiguo nombre de la región.

"Nuestros guardias también están arriesgando sus vidas en el aeropuerto de Kabul, también enfrentan una amenaza del grupo Estado Islámico", dijo un funcionario talibán, que habló bajo condición de anonimato.

Mientras las tropas occidentales en el aeropuerto trabajaban para que la evacuación avance lo más rápido posible, miles de personas seguían concentrándose fuera, tratando abandonar un Afganistán gobernado por los talibanes.

Ahmedullah Rafiqzai, un funcionario de aviación civil en el aeropuerto, dijo que la gente seguía apiñándose alrededor de las puertas a pesar de las advertencias de ataque.

"La gente no quiere moverse, es tal su determinación de dejar este país que no tienen miedo ni siquiera de morir", dijo a Reuters.

Un diplomático de la OTAN dijo que aunque los talibanes son responsables de la seguridad fuera del aeropuerto, las amenazas del Estado Islámico no pueden ignorarse.

"Las fuerzas occidentales no quieren estar, bajo ninguna circunstancia, en posición de tener que lanzar una ofensiva o un ataque defensivo contra nadie", agregó el diplomático.

(Reporte de oficinas de Reuters; escrito po Stephen Coates y Robert Birsel; editado en español por Carlos Serrano)