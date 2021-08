Repunte de 60% del bitcóin desde mínimos de julio podría acabar

(Bloomberg) -- El avance del bitcóin por encima del nivel de US$50.000 no duró mucho y los patrones de los gráficos indican que su repunte desde julio está en riesgo de desvanecerse.

La mayor criptomoneda llegó a caer 4,9% el jueves a US$46.322, mientras que otros tokens, incluido el ether, retrocedían junto con el índice Bloomberg Galaxy Crypto. La caída redujo el repunte del bitcóin desde un mínimo del 20 de julio a alrededor del 60%.

John Bollinger, creador de las bandas de Bollinger, sugirió en un tuit tomar algunas ganancias o asegurar cobertura. Katie Stockton, de Fairlead Strategies, estimó que los indicadores de mercado de DeMark señalaban alrededor de dos semanas de precios con tendencia “lateral a bajista”.

Dos gráficos ayudan a resumir la situación actual del bitcóin.

Menor ancho de banda

Un estrechamiento de las bandas de Bollinger –un popular indicador técnico que destaca la volatilidad– indica que el repunte del bitcóin está decayendo y que la moneda virtual enfrenta una zona de resistencia de US$50.000 a US$51.000. Un umbral clave a observar es la línea media del estudio de Bollinger, en alrededor de US$46.700.

Puntos y cifras

Un llamado análisis de puntos y cifras, que destaca la dirección de los precios sin una dimensión de tiempo, indica que el bitcóin enfrenta un desafío para alcanzar niveles alrededor de US$50.940 al cierre. El argumento bajista podría verse fortalecido si no se traspasa la línea de tendencia de 45 grados del gráfico de puntos y cifras.

Nota Original:Bitcoin’s 60% Rally From July Lows May Be Running Out of Steam

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.