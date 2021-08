Récords de agosto del S&P 500 alientan a operadores defensivos

(Bloomberg) -- Una racha ganadora del S&P 500 que ha generado 10 cierres récord solo en agosto tiene divididos a los estrategas sobre qué viene después. No es de extrañar que los compradores estén agregando amortiguadores defensivos a medida que avanzan en un mercado alcista como ningún otro.

Basta con mirar las opciones bursátiles. La desviación de tres meses del S&P 500, el costo de las opciones de venta de protección sobre las opciones alcistas, ha aumentado desde fines de junio y es más alta que el promedio de cinco años.

Las empresas estadounidenses de pequeña capitalización, que tienden a estar vinculadas al ciclo económico, se dirigen a la racha más larga de bajo rendimiento desde 2011 frente a sus pares de gran capitalización. Los fondos cotizados en bolsa que utilizan estrategias de crecimiento cuantitativo están obteniendo más efectivo este mes que los productos que apuestan por empresas vinculadas al ciclo económico.

Estos son signos de que los inversionistas con apetito por el riesgo están agregando protecciones a medida que la variante delta se extiende y los responsables de formular la política monetaria de la Reserva Federal se reúnen para discutir la reducción del estímulo en el simposio de Jackson Hole.

Si bien el S&P cerró con un nuevo récord el miércoles, los datos recientes muestran que el crecimiento vertiginoso de la primera mitad del año se está enfriando y un indicador de actividad comercial de EE. UU. se está desacelerando a su nivel más débil en ocho meses.

“Mantenemos nuestro compromiso con los activos de riesgo, pero con la implementación de coberturas porque, si bien las condiciones macroeconómicas aún son resistentes, existen problemas que podrían obstaculizar las valoraciones muy altas”, dijo Francesco Sandrini, estratega senior de activos múltiples de Amundi SA, en una entrevista con Bloomberg TV. “Consideramos que este entorno es muy frágil. Sin duda, las condiciones monetarias están afectando el crecimiento”.

Sandrini prefiere el crédito como cobertura contra el riesgo de una corrección bursátil que, según él, podría estar entre el 5% y el 7% en el corto y mediano plazo.

“No será una corrección muy profunda”, dijo. “Pero es el momento en el que necesitamos tener algunas coberturas”.

Los índices de referencia de los bonos del Tesoro se han recuperado desde que el rendimiento a 10 años alcanzó un máximo de 1,77% a fines de marzo y los flujos de bonos no se han visto afectados por una serie de informes de inflación más altos que lo anticipado.

Los activos de refugio podrían tener ganancias mucho mayores, si los analistas gráficos de Bank of America Corp. tienen razón. En un informe de esta semana, proyectaron que los bonos del Tesoro están al comienzo de una tendencia alcista que, al mismo tiempo, indica una fase bajista para las acciones sensibles al crecimiento, el petróleo y el cobre. Sus conclusiones se derivan de dos décadas de patrones de negociación de futuros de bonos estadounidenses frente a los índices Russell 2000 y Bloomberg Commodities.

