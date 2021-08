Presidente de Ecuador termina gira en México con metas comerciales cumplidas

Fotografía cedida por la Secretaría general de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador, del presidente de Ecuador Guillermo Lasso (d) y del presidente Ejecutivo del Consejo de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) José Antonio Fernández (i). EFE/Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cerró una visita pragmática a México en la que evadió las diferencias ideológicas con su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, para centrarse en impulsar un tratado comercial entre ambas naciones y así lograr la futura entrada de su país a la Alianza del Pacífico.

Lasso, quien vuelve a Ecuador este jueves en la madrugada, se reunió este miércoles en la capital mexicana con el presidente de la multinacional mexicana FEMSA, José Antonio Fernández, y con directivos de Arca Continental, distribuidora de Coca-Cola.

"Hablamos un poco de cómo pudiéramos ayudarles a integrar el libro comercio de Ecuador con otros países", expresó Fernández, uno de los empresarios más conocidos de México, en un video difundido por la Presidencia de Ecuador tras los encuentros, que fueron privados y sin acceso a la prensa.

LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN LA MIRA

Lasso se reunió el martes con López Obrador en Veracruz tras la conmemoración de los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, que acordaron la independencia de México en 1821, una efeméride que aprovechó para destacar la importancia del comercio.

Tras este encuentro, las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Ecuador y México iniciarán de forma "inmediata" con la mira puesta en la incorporación del país andino en la Alianza del Pacífico, según confirmó a Efe el canciller ecuatoriano, Mauricio Montalvo.

"La disposición de los presidentes es que los equipos negociadores retomen ya sus diálogos de manera inmediata, ese es un producto concreto del encuentro presidencial", aseveró Montalvo en entrevista.

En tanto, el viceministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Daniel Legarda, conversó este miércoles con su homóloga mexicana, Luz María de la Mora, "para revisar los detalles de las negociaciones comerciales entre ambos países", según el Ministerio de Producción de Ecuador.

Para Lasso, la visita a México era "muy importante" porque "uno de los ejes estratégicos y una de las prioridades" de su plan de gobierno es ingresar a la Alianza del Pacífico, expuso a Efe Karen Andrea Garzón-Sherdek, directora de relaciones internacionales en la Universidad Internacional SEK.

El organismo económico de Chile, Perú, Colombia y México agrupa al 41 % del producto interno bruto (PIB) de Latinoamérica y, si fuera un país, sería la octava economía del mundo, detalló la analista ecuatoriana.

"Esto es un elemento sustancial que vuelve a la Alianza del Pacífico en un imán de inversión extranjera directa para el bloque que genera empleos y potencia la oferta exportable, en este caso ecuatoriana, algo que le importa mucho al presidente Lasso", indicó.

México es el principal inversionista privado en Ecuador con 124 empresas en ese país y una inversión extranjera directa acumulada de 1.577 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador.

Para México, Ecuador es el decimotercer destino de exportaciones en América Latina, con un comercio bilateral de 599 millones de dólares en 2020 y una tasa de crecimiento promedio anual de 7,6 % en los últimos 20 años, según una nota informativa que la Secretaría mexicana de Economía compartió a Efe.

UN VIAJE PRAGMÁTICO

En su visita a México, el único país de la Alianza del Pacífico que no ha firmado un acuerdo con Ecuador, el presidente Lasso evadió temas potencialmente ríspidos.

Lasso, un exbanquero del centroderechista Movimiento Creando Oportunidades (CREO), derrotó en las elecciones de abril a Andrés Arauz, candidato apoyado por el expresidente Rafael Correa.

En enero de 2020, el Gobierno del izquierdista López Obrador concedió asilo a siete políticos del correísmo, aunque en ese entonces la Cancillería argumentó que se protegían los derechos humanos "independientemente de su afinidad política".

Pero el presidente ecuatoriano prometió que no habría una persecución política y se ha enfocado en economía y comercio, enfatizó la internacionalista Garzón-Sherdek.

"Al ser México un socio estratégico para Ecuador en el marco del ingreso a la Alianza del Pacífico, yo creo que al presidente Lasso lo que más le va a importar es poder encontrar estas temáticas, estos puntos en común y evitar otras situaciones de tinte político", apuntó.

La visita del líder suramericano ocurre también después de que el Gobierno de México suspendió el viernes pasado, de forma temporal, la exención de visa para ecuatorianos argumentando que ingresan "con una finalidad distinta" a la permitida.

Aunque la medida unilateral "sí fue una sorpresa" para el Gobierno de Ecuador, la analista Garzón-Sherdek considera que Lasso comparte la necesidad de evitar que los connacionales viajen de forma irregular a Estados Unidos a través de México.

"Ambos países deben trabajar para mitigar estas situaciones, que afectan no solamente a Ecuador en temas de migración, sino también a muchos otros países de América Latina, y en ese sentido hay un reto", concluyó.