Pezzella vuelve "consciente de lo que supone vestir la camiseta" del Betis

Sevilla, 26 ago (EFE).- El defensa argentino Germán Pezzella declaró este jueves, en su presentación como jugador del Betis, que está "muy contento por arrancar" una segunda etapa en el club que le "permitió iniciar la carrera en Europa" y destacó que regresa "consciente de lo que supone vestir esta camiseta".

Pezzella conoce "la responsabilidad que conlleva" jugar en el Betis, donde militó entre 2015 y 2017, por lo que se siente "preparado para el lindo año que espera" en el seno de un "club ha crecido de una manera increíble. Quien vive el día no lo ve claramente, pero es una historia diferente", dijo el argentino en alusión a su primera etapa.

El central internacional aseguró que es "el mismo de aquella época pero mucho más maduro", tanto por "la experiencia de jugar en Italia" como lo que le "ha tocado participar con la selección" en hitos como la reciente conquista de la Copa América.

Pezzella, en ese sentido, no quiso opinar sobre la negativa de los clubes españoles de ceder a los jugadores suramericanos para la próxima tanda de partidos de la fase previa de Catar 2022, ya que le "excede la situación" pero añadió que espera "una solución definitiva" porque supone "un orgullo y una responsabilidad" ser "citado con la selección".

El presidente del Betis, Ángel Haro, dijo sobre el reciente fichaje que "es un jugador que no necesita presentación" y quiso agradecer que "apostase claramente por venir de nuevo al Betis", ya que las partes implicadas admitieron que la negociación con el Fiorentina "no fue sencilla".

El director deportivo bético, Antonio Cordón, quiso también "agradecer a Pezzella el interés" que puso para regresar "desde el primer momento", puesto que "las conversaciones vienen de muy lejos" y hubo que "esperar el momento adecuado para formalizar el fichaje".

Con las incorporaciones de Pezzella y del delantero brasileño Willian José da Silva, Cordón dio por "prácticamente cerrada la plantilla a no ser que ocurra alguna salida inesperada", ya que reiteró que, debido a la situación económica del Betis, "ningún jugador será intransferible" y tiene "abiertas la puerta de salida hasta el final del mercado".