OTAN detiene vuelos desde Afganistán por riesgo de terrorismo

(Bloomberg) -- Los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzaron a reducir las evacuaciones de Afganistán después de que los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido advirtieran a sus ciudadanos que evitaran viajar al aeropuerto de Kabul debido al riesgo de ataques.

Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica anunciaron que ya no organizarían vuelos desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai. Debido a que el presidente de EE.UU., Joe Biden, se adherirá a su fecha límite de retiro de tropas establecida para el 31 de agosto, el tiempo para realizar los transportes aéreos se reduce rápidamente.

Cuando se le preguntó sobre el potencial de actos terroristas, el primer ministro británico, Boris Johnson, citó al Estado Islámico Khorasan, afiliado afgano del grupo extremista que ha luchado contra los talibanes. “No puedo entrar en detalles, claramente. Pero tenemos que ser conscientes de la seguridad de nuestro personal, pero también de la gente afgana que está tratando de salir”, dijo Johnson.

Aproximadamente 101.000 personas han sido evacuadas por EE.UU. y sus aliados. El secretario de Estado, Antony Blinken, estimo el miércoles que todavía hay alrededor de 1.500 estadounidenses en Afganistán, junto con otros extranjeros.

