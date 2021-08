México ofrece "ayudar" a EE.UU. en migración tras fallo del Supremo sobre MPP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció "ayuda" a Washington en migración tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que reimpuso el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocido como "Remain in Mexico" o "Permanecer en México".

"Nosotros nos hemos propuesto ayudar al Gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación", manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina de Palacio Nacional.

Sus declaraciones se producen después de que el martes los jueces conservadores del Supremo estadounidense ordenaron al presidente Joe Biden revivir el MPP que estableció Donald Trump para que los migrantes esperen en México mientras se resuelve su solicitud de asilo en Estados Unidos.

La Cancillería respondió el miércoles que "el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo", pero también argumentó que "una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana".

Cuestionado por la prensa, el presidente López Obrador señaló que "su opinión" es el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que "siempre va a procurar una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos".

"Eso es lo que yo sostengo porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación tanto con republicanos como con demócratas", afirmó.

Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones al MPP, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 migrantes a México, donde han vivido con hacinamiento y acoso del crimen organizado, según organizaciones civiles.

Pero en Estados Unidos ha aumentado la presión política de los republicanos por la ola migratoria récord, con más de 212.000 indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, una cifra récord, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El presidente de México reiteró su compromiso de "cuidar a los migrantes" en particular en el sureste del país, pero reconoció que "esto no puede ser eterno".

El mandatario reiteró su petición de que Washington invierta en programas de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México.

También insistió en que Estados Unidos y Canadá deben realizar un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo necesitan de México y Centroamérica para establecer un programa de visas laborales.

"Entonces sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos y es muy buena relación independientemente de estas resoluciones judiciales porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral", sostuvo López Obrador.