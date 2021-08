Mau y Ricky, "renovados" con la nueva canción con la argentina María Becerra

Fotografía cedida por Ashley Osborn donde aparecen los artistas venezolanos Mau y Ricky, hijos menores de Ricardo Montaner. EFE/Ashley Osborn

Miami, 26 ago (EFE).- Los cantautores venezolanos Mau y Ricky aseguraron a Efe que se sienten muy agradecidos y "renovados" con las nuevas generaciones de talentos argentinos como María Becerra, con quien grabaron su nuevo sencillo "Mal Acostumbrao", que se presentará el próximo jueves.

Los hijos menores de Ricardo Montaner contaron que para ellos cantar con nuevos talentos, incluso menores que ellos, es tan gratificante como hacerlo con artistas consolidados, porque al final la materia prima es la canción.

También se mostraron emocionados por su participación este año en La Voz Argentina, donde además estuvieron de gira musical, y subrayaron que están aprendiendo mucho de los argentinos y que es una "movida" que les encanta.

Ese ambiente ha supuesto un avance para sus carreras musicales porque han aprendido nuevas formas de componer e incluso promocionar su música.

Los cantantes admiran la forma "de aproximarse a la composición, que es distinta, te impresiona, te atrapa".

El dúo además se mostró feliz de que ahora hay más "compañerismo" y "cercanía" entre las nuevas generaciones que antes. Hay más "admiración por el que le sigue a uno" y además, se ha dejado atrás el pensamiento de que "la música de antes era la mejor".

Aseguraron que hoy en día "la música habla por sí sola" y lo "más importante es la canción", no con quién se cante.

"El néctar es la canción", precisaron, al señalar que en el caso de María Becerra la trabajaron juntos.

El dúo venezolano explicó que han podido renovarse, salir de su zona de confort y evolucionar así en su carrera.

Para Ricky trabajar con María Becerra, que "es un sol de persona", y el también productor argentino The Big One fue una gran experiencia.

"Es una maravilla", explicó, al indicar que grabaron en Argentina el tema en apenas unas tres horas, porque tuvieron inconvenientes de viaje.

La canción trata del amor y es un "híbrido" musicalmente, porque aunque no es reguetón ni urbano, tiene influencia de ambos ritmos, pero es "más relax", señaló.

"Estamos contentos de trabajar con María, que es una dura (...) que nos da mucho orgullo", manifestó Ricky.

TRABAJANDO CON TODA ARGENTINA

Los cantantes se mostraron felices de su permanencia en Argentina, porque pese a las restricciones debido a la pandemia, las pocas veces que tienen contacto con la gente en lugares públicos les agradecen por "acompañarlos todas las noches".

"Es una bendición, sientes que estás haciendo algo con todo el país (...), eres parte de la vida de la gente", expresa Ricky al agregar que también es una gran responsabilidad.

Sobre el nuevo video, en el que los tres cantantes capturan los sentimientos de comenzar a enamorarse de alguien, los hermanos explicaron que se grabó en Miami y que es también "diferente" a todos los que han hecho.

Precisa perfectamente "la esencia de su personalidad", que entre otras, es "divertida".

"Mal Acostumbrao", que también tiene influencias de la música pop de las década de 1980, es el primer sencillo nuevo de Mau y Ricky desde "3 de la mañana", que presentaron en junio pasado junto con el colombiano Sebastián Yatra y el puertorriqueño Mora.

Dirigido por Richard Mountainous y Santiago Lafee, el video muestra a Mau, Ricky y María Becerra visitando lugares populares para citas románticas en la ciudad de Miami como un parque de patinaje, las canchas de baloncesto y un campo de golf.

Los cantautores, nominados este año a los Premios Billboard de la Música Latina a Mejor Artista Latin Pop Dúo, dijeron que se trata de la primera vez que graban junto con María Becerra y que saben que no será la última.

"Hemos estado siguiendo de cerca el movimiento musical que está sucediendo en Argentina, y poder hacer la canción con The Big One, ver cómo trabaja, fue increíble. La verdad es que lo pasamos de maravilla", expresaron.

Los hermanos además unieron recientemente su talento con el de Carlos Vives en "Besos en cualquier horario", un sencillo en que debutó como cantante Lucy, la hija del cantautor colombiano.