María Patiño se podría enfrentar a una posible demanda de Amador Mohedano

MADRID, 26 (CHANCE)



María Patiño ha regresado de vacaciones con las pilas puestas, descansada y con ganas de meterse en el barro como siempre nos tiene acostumbrados. Y es que la periodista siempre se ha caracterizado por defender la verdad que tiene contrastada y eso mismo es lo que ha ocurrido esta tarde en el plató de 'Sálvame Diario'.



La presentadora de 'Socialité' ha confesado que, en su día, Amador Mohedano les confirmó a Belén Esteban y a ella en una publicidad, de las últimas entrevistas que hizo en el programa, que Ortega Cano le había dado, supuestamente, 'mala vida' a Rocío Jurado. Una información que se ha dejado entrever muchas veces en los programas de televisión, pero que nadie de la familia Mohedano ha confirmado.



Amador Mohedano ha tardado pocos segundos en entrar por teléfono en el programa y se ha enfrentado a María Patiño: "Vas a tener que demostrar maría que yo he dicho que Ortega Cano daba mala vida a mi hermana. ¿Yo te he dicho a ti que mi cuñado maltrataba a mi hermana? Venga hombre, venga... ¿Tú te crees que yo estoy loco para decirte a ti precisamente eso? Demuéstralo María, ¿vale? Adiós".



María Patiño se puede enfrentar a una posible demanda por parte de Amador Mohedano por haber afirmado que éste afirmó/asintió que Ortega Cano le daba, supuestamente, 'mala vida' a Rocío Jurado durante su matrimonio. Un tema que no es nuevo y que viene de tiempo atrás, pero que ahora parece que ha molestado más que otras veces.