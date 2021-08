Luis Fonsi, anfitrión de la Gala Global Gift en Marbella

27-08-2021 LUIS FONSI. MADRID, 27 (CHANCE) Luis Fonsi ha hecho su aparición estrella como anfitrión en la gala Global Gift en Marbella y lo cierto es que hemos visto al cantante muy contento por poder estar aquí este año después de que en el 2020 no se celebrase por la pandemia originada por la Covid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Luis Fonsi ha hecho su aparición estrella como anfitrión en la gala Global Gift en Marbella y lo cierto es que hemos visto al cantante muy contento por poder estar aquí este año después de que en el 2020 no se celebrase por la pandemia originada por la Covid.



El cantante nos ha confesado lo que significa para él ser anfitrión: "Yo encantado de poder acompañar a toda la familia de Global Gift, poder estar aquí en Marbella es una bendición, falta mucho por hacer todavía, pasito a pasito".



En cuanto a qué proyectos profesionales tiene en este momento, Fonsi nos ha desvelado que: "Haciendo muchas cosas, acabo de lanzar una cosa con David Bisbal, estoy haciendo 'La Voz' que llevamos un tiempo grabando y preparando la gira, tengo algunos conciertos este año, pero la gira grande va a ser el año que viene".



Luis Fonsi ha aparecido acompañado por su pareja, Águeda López, mientras que sus hijos se han quedado en casa por haber comenzado ya el curso escolar: "Vengo con la jefa, todo bien, con mi señora, que como ustedes bien saben es cordobesa, los niños se quedaron en casa porque ya comenzaron la escuela en Estados Unidos y ya sabe que a mi no me gusta que estén viajando tanto".



La reflexión del cantante es muy sencilla: "Hemos vivido un año y medio muy difícil, esta gala no se pudo hacer el año pasado, hay que disfrutar, hay que seguir trabajando y ayudando a mucha gente que necesita nuestra ayuda" y por eso ha disfrutado al máximo de esta gala tan solidaria.