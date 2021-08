Luis Enrique ve una "liga apasionante" con o sin Mbappé

Luis Enrique, técnico de la selección española absoluta, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para dar la lista de convocados para los partidos de clasificación mundialista contra Suecia (2 septiembre, en Solna), Georgia (5, en Badajoz) y Kosovo (8, en Pristina). EFE/Zipi

Las Rozas (Madrid), 26 ago (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, defendió el nivel de LaLiga Santander y la apuesta por "jugadores de cantera" de los clubes, cuando fue preguntado sobre la posibilidad de que el francés Kylian Mbappé recale en el Real Madrid.

"Si fuera español me encantaría que estuviera donde fuera, pero por mucho que trabaje Molina no vamos a conseguir que sea español", dijo cuando fue preguntado por Mbappé antes de valorar su posible llegada a LaLiga.

"La liga española es muy potente, las grandes estrellas siempre vienen muy bien pero hay que potenciar a nuestros jugadores y a la cantera. Estoy seguro de que va a se una liga apasionante", añadió.

El seleccionador no quiso entrar a la ausencia de jugadores del Real Madrid en su convocatoria, por segunda vez tras la lista de la Eurocopa 2020. "Mis hechos responden mejor que mis palabras", dijo.