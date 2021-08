La vacuna de AstraZeneca no estaba lista desde 2018, es una foto manipulada

En la imagen el registro de una enfermera al preparar una dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca. EFE/Víctor Lerena

Bogotá, 26 ago (EFE).- Es falso que la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca estuviera lista desde 2018, como afirman mensajes en redes sociales junto a la imagen manipulada que muestra esa fecha en una de las cajas de medicamentos fabricadas para comercializar ese fármaco.

Usuarios de Facebook y Twitter han difundido de forma masiva en estas redes fotos de uno de los cartones troquelados e impresos en fábrica listos para ser convertidos en cajas de diez viales de la vacuna anticovid de Astrazeneca. En una de las solapas se puede leer la fecha del 15 de julio de 2018.

"Una fotografía que indica que la vacuna AstraZeneca se creó en 2018", asegura, en español, uno de los múltiples mensajes en varios idiomas compartidos junto a la imagen. Otro ironiza sobre que la covid "aparentemente no fue descubierta hasta 2020", el "año electoral" del presidente Donald Trump, y una usuaria presenta la foto como prueba de que el coronavirus "está planificado".

Los autores de estas publicaciones defienden así las teorías conspirativas conocidas como “plandemia”, que atribuyen la emergencia sanitaria global a una iniciativa programada expresamente con fines oscuros y que sigue unos pasos establecidos por poderes ocultos.

DATOS: Lo cierto es que la imagen ha sido manipulada para añadir la fecha y, en realidad, fue publicada originalmente a finales de 2020, meses después de que se desatara la pandemia y cuando AstraZeneca preparaba ya la distribución de sus vacunas contra la covid-19.

Una búsqueda inversa de la fotografía conduce hasta varios tuits publicados en noviembre de 2020 que contienen la imagen, pero sin que en esa solapa de la caja preparada para empaquetar las vacunas figurara impresa fecha o cifra alguna.

Una de esas publicaciones, hecha por la Citizen Journalist Network, aseguraba el 15 de noviembre de 2020: “La vacuna está lista, amigos, y aquí hay una muestra del empaquetado esperando que la línea de producción de la vacuna entre en pleno funcionamiento”.

Destaca además que, en la imagen manipulada, la tipografía y el tono concreto del color negro de los números de esa supuesta fecha no coincide con el de las demás cifras impresas en la caja.

NO ERA EL VIRUS DE LA COVID, SINO EL DEL MERS

Esta no es la primera vez que circulan informaciones falsas sobre vacunas anticovid supuestamente preparadas con antelación a la pandemia. EFE Verifica ya había desmentido una desinformación que aseguraba que la farmacéutica Moderna y la Administración sanitaria estadounidense tenían preparado un fármaco anticovid en 2019.

En contra de la interpretación sesgada que se hizo de un acuerdo oficial de colaboración, la Administración sanitaria de EEUU y la farmacéutica Moderna no transfirieron a la Universidad de Carolina del Norte tecnología para fabricar una vacuna anticovid antes de que se conociera esta enfermedad, sino que se trató de un proyecto de investigación referido a coronavirus anteriores.

Cualquiera puede consultar en internet el «acuerdo de confidencialidad» entre Moderna y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que muestran las webs virales como supuesta prueba de una conspiración, porque forma parte de un documento de 153 páginas que publicó en una «nube» el 2 de junio de 2020 el periodista Bob Herman, de la web estadounidense de noticias Axios.

Pero este acuerdo no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2 y, según explicaron a EFE fuentes del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID), se refería a una vacuna contra el MERS-CoV, virus responsable del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) detectado en 2012 en Arabia Saudí, que afectó a 2.500 personas y causó 858 muertes en distintos países.