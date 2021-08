La SIP condena el asesinato de locutor y secuestro de periodista en México

En la imagen, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el hondureño Jorge Canahuati. EFE/ Chema Moya/Archivo

Miami, 25 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del locutor de radio Jacinto Romero Flores y el secuestro de la periodista María Teresa Montaño, ambos sucesos ocurridos recientemente en México, donde muchos periodistas enfrentan un alto nivel de violencia, especialmente del interior del país.

Romero Flores, locutor de Ori Stereo y del programa Radio Ixtac Online, fue asesinado el 19 de agosto pasado en el municipio de Ixtaczoquitlán, en Veracruz, según recoge la institución en un comunicado.

Sujetos armados le dispararon varias veces cuando circulaba en su vehículo. El periodista, que cubría información política, social y policíaca, había recibido amenazas vinculadas a su trabajo periodístico, confirmó su hijo.

Por otro lado, Montaño, coordinadora general del portal de noticias The Observer, fue secuestrada durante tres horas el 13 de agosto en Toluca por unos delincuentes que, de acuerdo con la SIP, la amenazaron si denunciaba la agresión, y además le robaron su equipo de trabajo, dinero y efectos personales.

"La supuesta normalidad de la violencia en México no es aceptable. El nivel de violencia que enfrentan muchos periodistas, especialmente del interior del país, es una aberración y ello debe ser atendido con urgencia por el Gobierno", señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

"Estaremos atentos a que el Gobierno, tal como anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, presente los resultados de la revisión del mecanismo de protección de periodistas y cumpla su compromiso de garantizar que estos delitos no queden impunes", dijo por su parte Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

De esta manera, la institución, que tiene su sede en Miami (EE.UU.), se suma al "pedido de justicia e investigación inmediata" de los hechos de violencia contra los dos periodistas.

Este año también fueron asesinados en México los periodistas Ricardo Domínguez López, propietario y director del portal InfoGuaymas, en Guaymas, Sonora, el 22 de julio, y Abraham Mendoza, conductor del programa informativo Observatorio en la emisora de la Universidad Vasco de Quiroga, Uve Radio, en Morelia, Michoacán, cuyo asesinato ocurrió el 19 del mismo mes.

Además, la SIP enumera los asesinatos en meses recientes de Saúl Tijerina Rentería, periodista y fotoperiodista independiente, colaborador de Noticias en la Web, La Voz y Policíaca Acuña, en Ciudad Acuña, Coahuila; Gustavo Sánchez Cabrera, director del medio digital Noticias Minuto a Minuto, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y el de Benjamín Morales Hernández, fundador del sitio Noticias Xonoidag, en Sonoyta, Sonora.