La Justicia escocesa archiva la causa de Ponsatí al estar fuera de su jurisdicción

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Edimburgo (R.Unido), 26 ago (EFE).- El tribunal del Sheriff de Edimburgo determinó este jueves que el proceso de extradición a España de la exconsejera catalana Clara Ponsatí es "imposible" para las cortes escocesas y compete a las "autoridades españolas".

El tribunal de Edimburgo concluyó que el caso de Ponsatí, reclamada por un delito de sedición por su participación en el referéndum de independencia ilegal de Cataluña en 2017, no se puede dirimir por la justicia del país, pues la académica vive y trabaja en Bélgica, estando fuera de la jurisdicción de Escocia.

"No se puede extraditar a alguien que no está aquí" afirmó el juez Nigel Ross en una audiencia celebrada hoy ante las partes afectadas, el Gobierno de España, representado por la Fiscalía de Escocia y la defensa de Clara Ponsatí, los letrados Aamer Anwar y Clair Mitchell.