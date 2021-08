Kiko Hernández cumple 45 años

18-08-2021 KIKO HERNÁNDEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Kiko Hernández es el gran protagonista de hoy y no precisamente porque haya soltado una bomba informativa en 'Sálvame Diario', sino porque cumple 45 años y lo hace en uno de sus mejores momentos profesionales. Aquel personaje que salía de la casa de 'Gran Hermano' pisó fuerte en los platós de televisión hasta convertirse en un profesional como la copa de un pino en materia de entretenimiento.



Hernández ha sabido hacerse un hueco en la pantalla todas las tardes hasta convertirse en imprescindible en este programa en el que cada tarde entretiene e informa a sus espectadores con sus informaciones. Y es que parece que Kiko siempre estuvo entrenándose para estar en los platós de televisión, hasta tal punto de que ha llegado a presentar 'Sálvame' en muchas ocasiones, demostrando que su profesionalidad no tiene límites.



Hoy, cumple 45 años, saboreando en un buen momento personal también. Siempre tan discreto con su vida privada, el colaborador nunca da detalles de con quién sale o entra en su casa. Feliz y enamorado de sus hijas, Jimena y Abril, de cuatro años, Kiko ha dejado en claro en muchas ocasiones que lo más importante que tiene en su vida son ellas, por las que se bebe los vientos y las que le quitan todas las penas.



Así es, Kiko ha sabido establecer sus límites en televisión y no ha hablado públicamente de su vida privada, respetando así su intimidad y la de sus hijas. A pesar de haber vivido uno de sus años más difíciles por la muerte de su amiga, Mila Ximénez, el colaborador sigue luchando todos los días y vive con su recuerdo, prueba de ello son las publicaciones de Instagram dando la recuerda muy a menudo.