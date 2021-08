Julián Contreras desvela cómo es su relación actual con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera

28-03-2021 Julián Contreras EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



En un discreto segundo plano mediático y luchando por encontrar su sitio Julián Contreras ha reaparecido en el estreno de la película 'García y García', protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela. En el que ha sido su primer photocall desde el inicio de la pandemia - en el que por cierto ha coincidido con Karelys Rodríguez - el hijo de Carmen Ordóñez nos ha hablado de sus proyectos profesionales y de cómo está la relación con sus hermanos Francisco y Cayetano, dejando caer que podrían ¿haberse recociliado?



Después de regresar a televisión con una fugaz colaboración en TVE y confesando que sigue buscando un hueco en los medios de comunicación porque "creo en mí", Julián anuncia la publicación de su quinto libro, una novela de tintes eróticos que le ha costado mucho sacar adelante "porque es un género que no gusta mucho que lo escriban hombres". "Es algo más biográfico y ahí ves tu elasticidad, tu capacidad* y a veces salen cosas bonitas. Estoy contento", apunta.



Una faceta en la que, con cautela, prefiere no confesar si le apoyan sus hermanos: "No tengo ni idea, te lo tienen que contestar ellos, no he desarrollado la capacidad de estar en la mente de los demás y tengo otras preferencias". "Supongo que sí, como todos se alegrarán de lo que me pase bueno como me alegro yo de todo lo que les pasa bueno", señala, dejando caer que la relación con Francisco y Cayetano está mucho mejor de lo que pensábamos y que podrían haber tenido un acercamiento en los últimos tiempos. "Estamos bien, estamos fenomenal, hablamos, nos queremos, nos deseamos lo mejor, ellos tienen su vida, yo la mía y creo que hemos pasado ya cierta línea de edad, ya somos mayorcitos. Unos más que otros, pero somos mayorcitos todos, creo que con hijos y vidas hechas estas rencillas se tienen que olvidar, son de los 90", asegura.



Muy discreto, y asegurando que "no estoy enterado de nada aunque espero que esté muy bien y que vaya cada día mejor", Julián se ha pronunciado sobre la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y, basándose en su propia experiencia, afirma que "deseo a Kiko que sea feliz y si esa felicidad incluye a los seres queridos de su vida, perfecto, pero si esa felicidad está al margen de esos seres queridos perfectos. Al final tenemos que empezar a vivir con nosotros mismos, somos lo que tenemos". "Las rupturas familiares son una cosa cotidiana, no solo nos pasa a nosotros", mantiene dolido.



Confesando que no ha hablado con Cayetano tras su reciente cogida, Julián ha asegurado no saber quién es Karelys Rodríguez - presente en el estreno y a escasos metros de él - ni qué tipo de relación tuvo con su hermano: "No la conozco, no tengo ni idea. La verdad es que no tenía ni idea. No me creéis si os digo que vivo fuera de esta historia. Pero no tengo inconveniente en coincidir con ella. El inconveniente lo tendrá que tener Cayetano".