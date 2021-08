Japón no usará 1,6M de dosis de Moderna por partículas extrañas

(Bloomberg) -- Japón suspendió el uso de 1,63 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de Moderna Inc. después de recibir informes de la presencia de partículas extrañas en los viales de varios sitios de vacunación.

Takeda Pharmaceutical Co Ltd., que es el distribuidor local de la vacuna, y el Ministerio de Salud de Japón acordaron dejar de usar las dosis de tres lotes después de discutir el asunto, informaron el jueves en comunicados independientes.

No ha habido problemas de seguridad relacionados con los viales afectados, y la vacunación en Japón con las otras dosis de Moderna continuará de forma normal, indicó Takeda. Un problema con una de las líneas de producción en el sitio de elaboración de Moderna en España podría ser el responsable y en este momento se está llevando a cabo una investigación, dijo un portavoz de la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts.

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, dijo el jueves a la prensa que la suspensión no tendría un gran impacto en el programa de vacunación del país. La campaña en Japón, que comenzó tarde en comparación con otras naciones desarrolladas, ha avanzado rápidamente desde principios del verano. Aproximadamente el 43% de la población ya completó su esquema de vacunación, incluido casi el 90% de sus habitantes mayores de 65 años.

