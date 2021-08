Irak anuncia una cumbre en Bagdad con vistas al diálogo entre Riad y Teherán

Irak anunció hoy la celebración de una cumbre en Bagdad el próximo sábado en la que buscará reunir a líderes políticos de la región, incluidos de Irán y Arabia Saudí, para un posible diálogo entre los dos archienemigos y con la asistencia del presidente francés, Emmanuel Macron, así como para atraer inversiones al país.EFE/EPA/ERIC GAILLARD / POOL MAXPPP OUT[MAXPPP OUT]

Bagdad, 25 ago (EFE).- Irak anunció hoy la celebración de una cumbre en Bagdad el próximo sábado en la que buscará reunir a líderes políticos de la región, incluidos de Irán y Arabia Saudí, para un posible diálogo entre los dos archienemigos y con la asistencia del presidente francés, Emmanuel Macron, así como para atraer inversiones al país.

El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí y portavoz de la "Cumbre de Bagdad", Nizar al Khairallah, aclaró en una rueda de prensa que esta reunión "no es para discutir asuntos ni crisis regionales ni temas polémicos, sino que se centra en la cooperación e integración económica de Irak con sus socios".

Hizo hincapié en que uno de los principales objetivos de la reunión, coorganizada con Francia, es "la búsqueda de Irak para atraer inversiones y el deseo de construir importantes asociaciones económicas con países de la región".

Ante la posibilidad de una reunión entre Arabia Saudí e Irán, Al Khairallah afirmó: "La reunión en la conferencia es entre líderes y responsables de países que tienen peso en la región y la posibilidad de brindar oportunidades para el diálogo depende de la voluntad de los países".

Por ello, no descartó la posibilidad de este diálogo si finalmente responsables de ambos países acuden, aunque aún no han confirmado su asistencia.

"Solo se necesita crear las condiciones adecuadas, pero los líderes tienen la voluntad en evaluar el interés por un diálogo constructivo en la comunicación con otros países", afirmó, sin dar más detalles

Los organizadores de la "Cumbre de Bagdad" no han revelado detalles sobre la agenda de la reunión y no se han pronunciado oficialmente hasta hoy sobre la celebración de esta conferencia, en la que se espera la participación de Macron.

Entre las cuestiones previstas en esta cumbre está un encuentro entre responsables iraníes y saudíes, algo que ya ha sucedido en anteriores ocasiones a puerta cerrada en Irak.

Estos dos rivales rompieran lazos en 2016 y en los últimos años ha empeorado su relación por los conflictos regionales, entre ellos el del Yemen.

Arabia Saudí capitanea la coalición árabe en contra de los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Teherán y que expulsaron de Saná al presidente del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Abdo Rabu Mansur Hadi, exiliado en Riad.

Otro de los temas era la posible participación de Siria en la cumbre, aunque Al Khairallah lo descartó ya que no quería empezar la cumbre "con un tema controvertido" como la vuelta a Siria al tablero regional.

Sin embargo, defendió la participación de Siria en futuras cumbres: "La seguridad y estabilidad de Siria es parte de la seguridad y estabilidad de Irak, e Irak es el único país que pide abiertamente el regreso de Siria a la Liga Árabe", agregó, ya que fue expulsado del organismo panárabe tras el estallido del conflicto en el país, en 2011.