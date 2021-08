India.-HRW pide una investigación "creíble" sobre el presunto uso de programas de espionaje por parte del Gobierno indio

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rigths Watch (HRW) ha demandado este jueves una investigación "inmediata, independiente y creíble" sobre el presunto uso por parte del Gobierno de India de programas de espionaje para perseguir a opositores y activistas.



Junto a ocho organizaciones de juristas, privacidad, democracia y tecnología, la organización ha instado a las autoridades indias a poner en marcha "amplias" reformas para establecer una "adecuada supervisión judicial y parlamentaria" de las medidas de vigilancia del Gobierno, de modo que cumplan "plenamente" con las normas internacionales sobre privacidad y otras libertades civiles.



En este sentido, ha criticado que desde que el Tribunal Supremo del país dictaminase hace cuatro años que el derecho a la privacidad es un derecho "fundamental" en virtud de la Constitución de India, el Ejecutivo no haya revisado el marco legal de vigilancia ni promulgado sólidos mecanismos de protección de datos.



En lugar de ello, "ha utilizado argumentos de seguridad pública y nacional en los tribunales y en el Parlamento para desviar las preocupaciones sobre las violaciones del derecho a la privacidad", ha condenado.



Así, ha recordado que en julio el portal de noticias indio The Wire informó de que en el caso del software de vigilancia Pegasus se incluían al menos 300 números de teléfonos indios correspondientes a defensores de Derechos Humanos, periodistas, opositores o funcionarios del Gobierno, algunos de ellos actualmente encarcelados.



"Las pruebas forenses realizadas por Amnistía Internacional encontraron rastros de actividad de Pegasus en 37 de los 67 teléfonos examinados, de los cuales diez pertenecían a ciudadanos indios", ha señalado, para apuntar que el Ejecutivo del país no ha afirmado haber utilizado este software, si bien ha obstaculizado los intentos de los líderes de la oposición en el Parlamento para investigar las acusaciones al respecto.



HRW ha indicado también que estas acusaciones de vigilancia se producen en medio de una "intensificación de la represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica por parte del Gobierno" y de la aplicación de la normativa sobre tecnologías de la información de 2021.



Así, ha acusado al Gobierno de intentar llevar a cabo un "mayor control" sobre los contenidos en línea, lo que, ha añadido, "socavaría gravemente los derechos a la privacidad y la libertad de expresión en línea".



Ante todo esto, la organización ha demandado una investigación independiente ya que frente a acusaciones como la del uso de Pegasus el Gobierno ha optado por revelar los detalles solo a un comité de expertos nombrado por el mismo. "En virtud del derecho internacional, India tiene la obligación de garantizar que las víctimas de violaciones de derechos tienen un recurso efectivo", ha reiterado.



"Cuatro años después del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el derecho a la intimidad, las revelaciones de Pegasus deberían servir de llamada de atención sobre la urgente necesidad de reconocer y proteger de forma significativa el derecho a la intimidad en India", ha sentenciado.