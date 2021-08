Hazard, Courtois y Carrasco, en la lista de Bélgica para el camino al Mundial

EFE/EPA/Anton Vaganov / POOL/Archivo

Bruselas, 26 ago (EFE).- El seleccionador belga, Roberto Martínez, anunció este jueves la lista de convocados para los tres partidos de clasificación para el Mundial 2022 que se disputarán en septiembre, entre los que se encuentran los jugadores del Real Madrid Eden Hazard y Thibaut Courtois y el centrocampista del Atlético de Madrid Yannick Carrasco.

El seleccionador recalcó que para jugar los tres partidos en siete días necesita muchos jugadores, por lo que ha convocado a 31 futbolistas en total a los que dará rotación, ya que afirmó que no espera que ningún jugador dispute todos los minutos.

Entre los jugadores de los equipos españoles, Martínez destacó que Hazard “está muy bien” y “está libre de dolor”, por lo que a partir de ahora su objetivo es trabajar para mejorar su aptitud física y conseguir más tiempo de juego tras las lesiones que le han lastrado en los últimos años.

Entre los grandes ausentes en la lista está el jugador del Manchester City Kevin de Bruyne, quien continúa trabajando en la recuperación de un "dolor residual" tras su lesión, según apuntó Martínez.

El seleccionador belga señaló que en total seis jugadores que participaron en la pasada Eurocopa no estaban disponibles para esta convocatoria, como el caso de Thomas Vermaelen, jugador del Vissel Kobe, que debe guardar cuarentena en Japón.

Los seleccionados disputarán el partido del 2 de septiembre contra Estonia, en Tallin, el día 5 se enfrentarán a la República Checa en el estadio Rey Balduino de Bruselas, y el 8 viajarán a la ciudad rusa de Kazán para jugar contra Bielorrusia.

El público belga volverá al estadio Rey Balduino para un partido de la selección por primera vez después de dos años para el encuentro con la República Checa y Martínez expresó que el equipo está “entusiasmado y ansioso” por volver a jugar con gente en las gradas.

Debido al progreso de la pandemia en Europa, la FIFA y la UEFA han decretado que los partidos fuera de casa se jueguen sin la presencia de hinchas de los equipos visitantes, por lo que los seguidores de los Diablos Rojos no podrán asistir a los partidos en Tallin y Kazán para los encuentros de clasificación contra Estonia y Bielorrusia.

Lista completa

Porteros (4): Koen Casteels (Wolfsburgo/ALE), Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers/ING), Matz Sels (Racing Club de Estrasburgo/FRA).

Defensores (7): Toby Alderweireld (Al-Duhail/CAT), Dedryck Boyata (Hertha de Berlín/ALE), Hannes Delcroix (RSC Anderlecht/BEL), Jason Denayer (Lyon/FRA), Brandon Mechele (FC Brujas/BEL), Zinho Vanheusden (Genoa/ITA), Jan Vertonghen (Benfica/POR).

Centrocampistas (12): Yannick Carrasco (Atlético de Madrid/ESP), Timothy Castagne (Leicester City/ING), Thomas Foket (Stade Reims/FRA), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/ALE), Thomas Meunier (Borussia Dortmund/ALE), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA), Leander Dendoncker (Wolverhampton/ING), Albert Sambi Lokonga (Arsenal/ING), Dennis Praet (Leicester City/ING), Youri Tielemans (Leicester City/ING), Hans Vanaken (FC Brujas/BEL), Axel Witsel (Borussia Dortmund/ALE).

Delanteros (8): Michy Batshuayi (Besiktas/TUR), Christian Benteke (Crystal Palace/ING), Charles De Ketelaere (FC Brujas/BEL), Eden Hazard (Real Madrid/ESP), Romelu Lukaku (Chelsea/ING), Dodi Lukebakio (Hertha de Berlín/ALE), Leandro Trossard (Brighton/ING), Yari Verschaeren (RSC Anderlecht/BEL).