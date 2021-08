GRANOS-Maíz cotiza dispar en Chicago, soja cae por lluvias en el Medio Oeste

* Lluvias en el Medio Oeste favorecen a maíz y soja

* Escasez oferta de trigo mundial podría impulsar exportación EEUU

Por Christopher Walljasper

CHICAGO, 26 ago (Reuters) - Los futuros del maíz y la soja estadounidenses cotizaban entre mixtos y a la baja el jueves, apoyados por las ventas de exportación, pero lluvias beneficiosas en el Medio Oeste de Estados Unidos presionaban a los mercados de soja.

* El trigo encontró apoyo técnico y era apuntalado por la preocupación por la escasa oferta mundial.

* El maíz más activo en la Bolsa de Chicago subía 0,25 centavos a 5,52 dólares el bushel a las 1629 GMT.

* El trigo subía 10,5 centavos a 7,36 dólares el bushel, mientras que la soja perdía 7,5 centavos a 13,2525 dólares el bushel, pero la oleaginosa más cercana, para septiembre, sumaba 16 centavos y medio a 13,62-1/2 dólares el bushel.

* Operadores dijeron que el mercado estaba en un patrón de espera, para ver el impacto de las recientes lluvias en todo el Medio Oeste de Estados Unidos y la cosecha, que podría comenzar en las próximas semanas en el sur de Estados Unidos.

* "Es un mercado que todavía no tiene dirección y está flotando entre aspectos técnicos", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities. "Los bajistas no quieren presionarlo demasiado, sabiendo que a medida que se baja, se ve un repunte de la demanda".

* A medida que los agricultores se preparan para la cosecha, hay menos cultivadores con maíz y soja de la vieja cosecha en los depósitos, después de haber vendido el grano a principios de año, cuando los precios estaban cerca de los máximos de varios años.

* La falta de ventas podría impedir que los precios bajen tan pronto como en años anteriores.

* "No tenemos que vaciar los depósitos antes de entrar en la cosecha. Eso es lo que es diferente este año", dijo Ted Seifried, vicepresidente de Zaner Group. "No creo que tengamos una enorme presión de cosecha".

* La demanda de exportación ha aumentado respecto de principios de año, pero está por debajo de la fuerza observada en esta época el año pasado.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó de ventas diarias de exportación de 100.000 toneladas de maíz a Colombia, 133.000 toneladas de soja a China y 132.150 toneladas de soja a destinos desconocidos, todas ellas para su entrega en la campaña 2021/22.

* En la semana, las ventas de exportación de maíz y soja estuvieron en línea con las expectativas de los analistas, mientras que las ventas de exportación de trigo quedaron por debajo de las previsiones. (Reporte de Christopher Walljasper; reporte adicional de Michael Hogan en Hamburgo y Colin Packham en Canberra Editado en español por Javier López de Lérida)