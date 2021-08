Fútbol/Champions.- Tomás Reñones: "Cuando te salen los grandes equipos te motivas más"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Team Manager del Atlético de Madrid, Tomás Reñones, calificó de "interesante" el sorteo de la Liga de Campeones este jueves, que dejó al cuadro rojiblanco en un duro Grupo B junto a Liverpool, Oporto y AC Milan, pero apuntó que la Champions queda aún lejos y ellos piensan en el partido contra el Villarreal.



"Muy interesante el sorteo, de grandes equipos, grandes campeones, es lo que es la Champions. Estás abierto a este tipo de sorteos y que te toquen grandes equipos, con experiencia, nos motiva mucho, nosotros somos grandes aspirantes a hacer una gran competición como venimos haciendo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



Reñones ofreció la primera reacción del Atlético a un sorteo complicado para los de Diego Pablo Simeone, aunque de momento no piensen mucho en ello. "El trabajo es el día a día, no cabe duda que tenemos aspiraciones porque somos el Atlético, pero lo que nos interesa es el próximo partido y la Champions queda un poco lejos todavía", apuntó



"Están los mejores, es lo bonito que tiene esta competición, no hay equipos malos, y cuando salen los grandes equipos como ha sucedido en nuestro grupo lo que hace es motivarte más", terminó.