Francia se desmarca de Inglaterra y España sobre la cesión de internacionales

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 26 ago (EFE).- La Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP), a diferencia de lo que se ha anunciado en Inglaterra y en España, no se niega a que los clubes cedan a sus jugadores a las selecciones de la Conmebol, pero lamenta que la FIFA no haya tenido en cuenta sus intereses.

En un comunicado publicado este jueves, la LFP dio además a entender que los clubes van a intentar que el Gobierno francés flexibilice las reglas anticovid para facilitar el regreso de sus internacionales sudamericanos.

En concreto, señaló que está del lado de los equipos para respaldar sus acciones ante las autoridades francesas para "garantizar el retorno de los jugadores en las mejores condiciones".

Ante el riesgo epidémico, Francia impone medidas estrictas para la entrada en su territorio de las personas que llegan de varios países sudamericanos considerados en zona roja, entre los que están Argentina, Brasil y Colombia.

Eso incluye confinamientos de diez días para los que no hayan completado la pauta de vacunación.

En la liga francesa juegan muchos futbolistas sudamericanos, sobre todo brasileños y argentinos.

Solo en el París Saint Germain (PSG) están convocados por la selección argentina Lionel Messi, Angel Di María y Leandro Paredes, así como Neymar y Marquinhos por la brasileña.

La FIFA ha permitido que en septiembre se programe un partido adicional para las calificaciones de los países sudamericanos para el Mundial de Catar, lo que unido a las restricciones a los viajes internacionales por la covid puede complicar la presencia de jugadores de esas selecciones que juegan en clubes de campeonatos europeos.

"Esta decisión unilateral tomada en plena pandemia con fuertes restricciones en los desplazamientos de los jugadores y con las reglas de cuarentena que se derivan a su vuelta de la selección plantea -según la LFP- grandes problemas para la disponibilidad de los efectivos de los clubes y el equilibrio del campeonato".