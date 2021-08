"Fortnite" homenajea a Marthin Luther King con "Marcha a través del tiempo"

"Fortnite" rinde homenaje a la vida y obra de Martin Luther King Jr., ganador del Premio Nobel de la Paz, con "Marcha a través del tiempo", una experiencia interactiva que sumergirá a los jugadores en el emblemático discurso "Yo tengo un sueño" y en toda la historia que lo envuelve. EFE/Epic Games.

Madrid, 26 ago (EFE).- "Fortnite" rinde homenaje a la vida y obra de Martin Luther King Jr., ganador del Premio Nobel de la Paz, con "Marcha a través del tiempo", una experiencia interactiva que sumergirá a los jugadores en el emblemático discurso "Yo tengo un sueño" y en toda la historia que lo envuelve.

"Marcha a través del tiempo" teletransporta a los jugadores a "D. C. 63", una versión reimaginada de Washington D. C. creado por ChaseJackman, GQuanoe, XWDFr y YU7A, en el que los jugadores podrán viajar al monumento a Lincoln y al National Mall de los Estados Unidos, "donde el Dr. King dio su famoso discurso de 17 minutos a favor de los derechos civiles", señala Epic Games en un comunicado.

Esta experiencia única en el modo Creativo de Fortnite es todavía más inmersiva gracias a otros puntos de interés inspirados por museos e imágenes históricas, que ponen en contexto el discurso del Dr. Martin Luther King Jr; misiones colaborativas en donde los jugadores tienen que trabajar en conjunto para completar minijuegos, y galerías pop-up y recursos educativos.

"Expandimos la experiencia con puntos de interés similares a los de un museo y con misiones que constan de minijuegos colaborativos que pueden completar con otros jugadores. Estas actividades trasladan a los jugadores por la experiencia y hacen que temas importantes del discurso del Dr. King cobren vida: avanzamos cuando trabajamos juntos", añade la nota.

Inspirado en el trabajo de la revista TIME y sus socios (JuVee Productions, Digital Domain, V.A.L.I.S.studio y Ryot), "Marcha a través del tiempo" no habría existido de no ser gracias a las contribuciones de American Family Insurance, el DuSable Museum of African American History y el Estate of Martin Luther King, Jr.

"La aún presente lucha por los derechos civiles a nivel global se benefició de los esfuerzos colectivos de millones de personas de todo el mundo. Compartan con nosotros cómo el Dr. King, D. C. 63 o una persona en sus vidas los inspiró usando el hashtag #FNDC63 y compartiendo sus experiencias en Twitter, Instagram o TikTok", concluye el comunicado.