Fórmula 1/GP Bélgica.- Carlos Sainz: "El equipo está en buen momento"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó que su equipo está "en buen momento" de cara al Gran Premio de Bélgica, después de una buena despedida antes del parón en Hungría, aunque reconoció que será una "larga" segunda parte de la temporada.



"Es raro, pero buenas noticias para nosotros. Fue una carrera divertida y siento que fue hace mucho tiempo. Nos vino bien antes del parón. Estaba en la cena cuando me di cuenta del podio", dijo sobre su podio en el GP de Hungría.



Tras el parón, el madrileño afronta una "larga" segunda vuelta con optimismo y Ferrari "en buen momento". "Me siento listo, fresco, sin saber cómo va a ser el calendario, con las cosas cambiando, pero es la segunda temporada así", afirmó.



"El equipo está en buen momento, nos queda un poco más de media temporada, va a ser largo, tenemos que estar atentos y seguir mejorando el coche con las herramientas que tenemos, sabemos que no van a venir muchas más mejoras así que tendremos que centrarnos en nosotros mismos", terminó.