Farías: "Éste es el mejor momento en que nos han llegado los jugadores"

La Paz, 25 ago (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, destacó este miércoles el buen momento por el que atraviesan sus dirigidos por la continuidad que han tenido en torneos locales, eliminatorias y en la reciente Copa América, por lo que confió en que harán un buen partido ante Colombia el próximo 2 de septiembre.

"Este es el mejor momento en que nos han llegado los jugadores y lo queremos aprovechar al máximo", destacó Farías en una rueda de prensa que se grabó y distribuyó a los medios con preguntas enviadas previamente por los periodistas deportivos locales.

El estratega recordó que la Verde ha tenido buenos resultados en las fechas anteriores de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, en las que empató en sus visitas a Paraguay y Chile y venció en La Paz a Venezuela.

"Tenemos tres fechas seguidas sumando de eliminatorias, queremos llegar a una cuarta y que eso nos sirva de inspiración", manifestó Farías, a sabiendas de que tendrán un rival complicado en Colombia, una selección a la que hace "muchos años que no se le puede sacar resultados".

Sin embargo, consideró que esto será un desafío que obligará "a estar más pendiente, más atento, más analítico" y agregó que los jugadores bolivianos "saben los promedios y la calidad de juego" que se requiere "para poder ganarle a una gran selección".

El venezolano remarcó que una ventaja de Bolivia es "la continuidad del trabajo" que han tenido sus dirigidos, además de la "dificultad" que tendrán algunos entrenadores de no saber "a ciencia cierta" con qué jugadores podrán contar para la triple fecha de las eliminatorias.

Farías aludió de esta forma a los anuncios hechos por algunas ligas europeas de que no cederán a sus jugadores para las eliminatorias sudamericanas.

Bolivia recibirá a Colombia en La Paz el próximo 2 de septiembre en la novena jornada de la clasificatoria sudamericana y visitará tres días después a Uruguay por la sexta jornada, aplazada en marzo por la pandemia de la covid-19.

El tercer rival de la Verde será la selección de Argentina, a la que se enfrentará en Buenos Aires el 9 de septiembre por la décima jornada.

Para Farías, la siguiente triple fecha que se disputará entre octubre y noviembre supone un "aliciente" para la Verde porque le tocará visitar a Ecuador con la ventaja de tener la adaptación al juego en la altitud, para luego enfrentarse a Paraguay y Perú.

Pero el "primer paso" se debe dar en La Paz ante Colombia para poder al menos igualar en la clasificación a los dirigidos por Reinaldo Rueda, reconoció.

"Si tenemos la posibilidad de ganar a Colombia, le alcanzamos en puntos y si revisan la tabla, ven las posibilidades que tiene Bolivia", remarcó Farías, para quien "está todo muy cerquita" a partir del tercer puesto de la clasificación.

"Sentimos que es un buen momento para que todos nos unamos y podamos ir por esos tres puntos, nos posicionarían muy bien en la tabla y de ahí ir a pelear los partidos afuera, pero con la esperanza de lo que es la siguiente triple jornada que pareciera ser una ruta probable para Bolivia", agregó.

Bolivia ocupa el octavo lugar con cinco puntos, mientras que Colombia va quinta con las mismas ocho unidades que Uruguay.