Eugenia Osborne se derrite en muestras de cariño y complicidad con un misterioso amigo

08-10-2020 Eugenia Osborne ha sido la encargada de hacer el encendido con el que El Corte Inglés homenajea a las mujeres que están luchando contra el cáncer de mama EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Eugenia Osborne se ha convertido, con su inesperada separación de Juan Melgarejo, en una de las grandes protagonistas del verano. Después de diez años de matrimonio y de tres hijos en común, la pareja anunciaba a través de un comunicado conjunto su ruptura a finales del pasado mes de julio, confesando que no había ningún motivo concreto y pidiendo respeto a su intimidad y a la de sus pequeños.



Días después de confirmar su separación, Eugenia era sorprendida en actitud cariñosa con Samuel Castillejo - fisioterapeuta del Real Madrid de Baloncesto y exnovio de Kira Miró - disfrutando de un día de playa en el que no ocultaron su complicidad, desatando los rumores acerca de una posible amistad especial entre ambos



Una relación sobre la que la hija de Bertín Osborne, centrada en sus hijos y en sí misma tras su separación matrimonial, no se ha pronunciado por el momento, dejando en el aire si ha recuperado la ilusión tras su ruptura con Juan Melgarejo.



Viviendo el que se ha convertido sin duda en uno de sus veranos más 'libres' ahora hemos podido ver a Eugenia compartiendo mesa y mantel en un restaurante jerezano con un buen amigo, un misterioso joven con el que se derritió en muestras de cariño cuando llegó la hora de despedirse.



Tal y como os mostramos en las siguientes imágenes, en las que vemos a la empresaria más relajada que nunca, Eugenia y su atractivo amigo se despidieron con un cariñoso e íntimo abrazo que se prolongó durante largos segundos y que demuestra su complicidad con este nuevo acompañante, con el que recupera la sonrisa tras su separación. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!