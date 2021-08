Estas son las 5 fotos de CARMEN VILLALOBOS que han revolucionado en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) ha causado un gran éxito en su perfil de Instagram tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 597.389 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes son:





No les puedo explicar la emoción que tengo de ser por segundo año consecutivo la conductora de @premiosverdes junto a uno de mis mejores amigos y compañeros de trabajo @robertomanrique13 ! Esta noche no se pueden perder la 8va edición de #premioslatinoamericaverde a las 8:00 pm hora Ecuador-Colombia 🎉 El evento de sostenibilidad más grande e importante de nuestra región 💚💚💚💚💚 Vestido @erikaquizena Aretes @alegrajoyeriaartesanal M&H @normajaneid Photos by @robertvfotografo





Hoy es un día de brunch y estoy feliz tomando fotos y disfrutando de mi iPhone 12 Pro de @benedetti_store que siempre tiene lo mejor en celulares 😍! Feliz domingo mi gente linda 🥰





Listos esta noche para otro súper capítulo de @cafeconaroma ??? Porque está 🔥🔥🔥🔥🔥 @canalrcn @telemundo





Mi Gente linda que mejor manera para terminar esta semana de promoción que con @holatv 🤗🤗🤗 Esta noche no se pueden perder mi entrevista con la bellísima @natashacheijtv ! Como siempre hablamos y pasamos buenísimo 🎊 US: 8pm ET LATAM: Ven 8pm / Arg 9pm / Col 7pm / Méx 6pm 💃🏻💃🏻 @labullapr 🥰🥰🥰 Outfit @bylilianameza Aretes @julliethdussan_joyas





Tarde espectacular con los bebés peludos 😍😍😍😍 @alafigueroa @sebastiancaicedo #betty #freud #mambo #love #capuchino 🐾🐾🐾

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.