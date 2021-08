Estados Unidos emite alerta de salud en Nicaragua por la covid-19

Una mujer camina frente a la puerta cerrada de una escuela en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 26 ago (EFE).- Estados Unidos emitió este jueves una "alerta de salud" para sus ciudadanos en Nicaragua debido a informes locales sobre el incremento de casos de la covid-19.

"Los medios reportan incremento de casos de covid-19 en Nicaragua y los hospitales están a capacidad. La Embajada urge a los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua que se mantengan vigilantes y sigan las normas de salud pública para evitar riesgos de infección", informó en la alerta la sede diplomática de Estados Unidos en Managua.

En su último informe semanal sobre la pandemia, emitido el pasado día 24, el Gobierno de Nicaragua reportó una muerte por covid-19 y 495 casos confirmados, para totalizar 199 decesos y 10.970 desde marzo de 2020.

Los datos oficiales contrastan con los del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, compuesto por doctores y voluntarios de todo el país, que reporta 3.905 muertes con síntomas relacionados a la pandemia, incluyendo neumonía, y 21.290 casos sospechosos, cifras que el Gobierno desconoce.

Según el Observatorio, los 495 casos en una semana es la mayor cantidad reportada en un lapso de siete días por el Gobierno nicaragüense, que no brinda información sobre el desarrollo de la pandemia.

Medios locales no oficialistas como Confidencial han informado que hospitales del norte de Nicaragua, como el San Juan de Dios en la ciudad de Estelí, trabajan a tope, mientras que en Managua se ha incrementado el número de pacientes con covid-19, información que las autoridades nicaragüenses no niegan ni confirman.

La embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos usar mascarillas, evitar multitudes, mantener la distancia social, lavarse las manos, quedarse en casa siempre que puedan e intentar vacunarse.

"El Gobierno de Nicaragua ofrece algunas oportunidades de vacunación a los residentes de Nicaragua, incluidos los ciudadanos estadounidenses, y seguirá dando prioridad a las personas que están en los grupos de edad apropiados o en riesgo de enfermedades graves", indicó la sede diplomática.

Nicaragua, país de 6,5 millones de habitantes, ha garantizado 1,4 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca, Covishield y Sputnik V.