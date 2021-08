El presidente argentino se presenta ante la Justicia tras escándalo por festejo

En la imagen un registro del presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Ballesteros/Archivo

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, se presentó este jueves ante la Justicia por la causa iniciada por los festejos del cumpleaños de la primera dama el 14 de julio de 2020, en pleno confinamiento sanitario por la pandemia de covid-19.

Fernández manifestó su intención de donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán como compensación por estos hechos, según el documento al que tuvo acceso Efe.

El mandatario enfrenta en la Justicia una denuncia por la presunta violación de las restricciones sanitarias y por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada el 28 de julio pasado por dos militantes opositores cuando se difundió el registro de visitas a la residencia presidencial durante la estricta cuarentena que regía en 2020 y fue ampliada luego de que se filtraran las fotos del cumpleaños de la primera dama el pasado 12 de agosto.

Las imágenes mostraban a una decena de personas, entre ellas el presidente Fernández, celebrando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, el 14 de julio del 2020, cuando en Argentina regía un decreto presidencial con duras restricciones, entre ellas la prohibición de realizar reuniones sociales, bajo amenaza de ser sancionado.

En su escrito, Fernández argumentó que no cometió ningún crimen, ya que se trata de un "delito de peligro abstracto" y "no hubo afectación al bien jurídico Salud Pública".

"Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración del S.S. la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada", señaló el presidente.

Las fotografías de la celebración impactaron de lleno en la imagen pública del presidente, a falta de menos de un mes para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que definirán los candidatos de los comicios legislativos de noviembre.

En esas elecciones se renovará la mitad de los escaños del Congreso y un tercio del Senado.