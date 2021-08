El oro de Alfonso Cabello y la plata de Oscar Salguero impulsan a España

El ciclista cordobés Alfonso Cabello tras lograr, con récord del mundo, la medalla de oro en la prueba del Kilómetro contrarreloj de la categoría C4-C5 de discapacitados físicos y sumó su tercer metal en la misma prueba en los últimos tres Juegos Paralímpicos. EFE/Paulino Oribe (CPE)

Tokio, 26 ago (EFE).- El oro del ciclista cordobés Alfonso Cabello en la prueba del Kilómetro contrarreloj y la plata del nadador barcelonés Oscar Salguero elevan a cuatro las medallas de España en las dos primeras jornadas de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Cabello refrendó su condición de favorito con un oro en su especialidad, en la que poseía el récord del mundo con 1.01.683 en el Mundial de 2014 disputado en Aguascalientes (México), a más de 2.000 metros de altura. En esta ocasión, en el Velódromo de Izu, rebajó ese tiempo hasta 1:01.557 en la categoría C4-C5 de discapacitados físicos.

El cordobés, seis veces campeón del mundo, sigue manteniendo su idilio con esta prueba, que ganó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y en la que se colgó el bronce en Río de Janeiro 2016.

En la misma prueba que Alfonso Cabello también compitió el madrileño Pablo Jaramillo, que concluyó decimotercero.

A las puertas de las medallas se quedaron el valenciano Ricardo Ten y el zaragozano Eduardo Santas, que finalizaron cuartos sus respectivas pruebas de Persecución individual, aunque en diferentes categorías.

PLATA EN LA PISCINA

Por segundo día consecutivo la natación volvió a dar una alegría a España. Esta vez fue el nadador catalán Oscar Salguero el que conquistó la medalla de plata en la prueba de los 100 metros braza, clase SB8 de discapacitados físicos.

Salguero, de 23 años, ya sabe lo que es subir al podium en esta modalidad y distancia, puesto que en Río de Janeiro logró la medalla de oro en la misma prueba. En Tokio, aunque rebajó en dos segundos la marca lograda en la ciudad carioca hasta dejarla en 1:09.91, se encontró enfrente con el dominio del ruso Andrei Kalina, que paró el crono en 1:07.24. Tercero fue el chino Guanglong Yang.

Otra de las notas destacadas de la jornada de la natación fue el quinto puesto cosechado en los 100 metros libres clase S5 por Teresa Perales, que ha llegado a Tokio mermada por una lesión en el hombro izquierdo que sufrió en el Europeo de Madeira del pasado mes de mayo. La zaragozana se llevó un diploma dando muestras de su mejoría aunque con una marca muy alejada del podium.

También se llevaron diploma del Centro Acuático en diferentes pruebas Toni Ponce, Sarai Gascón, Nuria Marqués, Luis Huerta, José Ramón Cantero y el relevo mixto 4x50 estilo libre compuesto por Teresa Perales, Toni Ponce, Marta Fernández, Alejandro Rojas, David Sánchez y Sebastián Rodríguez.

SUERTE DISPAR EN BALONCESTO

La selección masculina logró su segunda victoria (41-78)en los Juegos al imponerse a Canadá con la actuación destacada de uno de sus capitanes, Asier García, que anotó 23 puntos y cogió nueve rebotes.

Con esta victoria el equipo que dirige Oscar Trigo es líder del grupo A, en el que Turquía ganó a Corea del Sur.

Por contra, la selección femenina, clasificada por primera vez en su historia por méritos deportivos para unos Juegos Paralímpicos, debutó en Tokio con una contundente derrota frente a Estados Unidos (34-68), en un duelo en el que destacó la actuación de Isabel López con once puntos.

La presencia en Tokio de la selección femenina es histórica porque esta es la primera vez que el combinado femenino disputa unos Juegos con clasificación directa y no con invitación como en Barcelona'92, que lo hizo en calidad de país anfitrión.

MALA JORNADA EN TENIS DE MESA

En tenis de mesa la segunda jornada de competición no fue buena para los españoles puesto que de los ocho que participaron solo ganaron dos. Jordi Morales, en la clase 9 de discapacitados físicos, venció al alemán Bjoern Schnacke, y Francisco López Sayago, que en la jornada matutina cayó con el coreano Young-Gun Kim, en la vespertina ganó al eslovaco Peter Mihalik.

Menos suerte tuvieron Juan Pérez González, Álvaro Valera, Eduardo Cuesta, José Manuel Ruiz, Miguel Toledo Bachiller e Iker Sastre, que, por partida doble, perdieron sus partidos.

En total, en las dos primeras jornadas de competición de los Juegos Paralímpicos de Tokio, España suma cuatro medallas, un oro del ciclista Alfonso Cabello y tres platas en la piscina de Miguel Luque, Oscar Salguero y Toni Ponce.

David Ramiro