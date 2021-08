El Legislativo puertorriqueño aprueba elevar el salario mínimo en la isla

La Cámara alta aprobó el informe con los acuerdos alcanzados con la Cámara de Representantes sobre el Proyecto 338 que eleva el salario mínimo, comenzando por un primer incremento para el próximo 1 de enero de 8,50 dólares la hora. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 26 ago (EFE).- El Senado de Puerto Rico ratificó este jueves el alza del salario mínimo, previamente aprobado por la Cámara de Representantes, y que el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, había anunciado que apoyaba, iniciativa que ayudará a los trabajadores con sueldos que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

La Cámara alta aprobó el informe con los acuerdos alcanzados con la Cámara de Representantes sobre el Proyecto 338 que eleva el salario mínimo, comenzando por un primer incremento para el próximo 1 de enero de 8,50 dólares la hora.

El proyecto legislativo establece dos aumentos automáticos, el citado de 8,50 dólares para el 1 de enero del 2022 y hasta 9,50 dólares la hora para julio del 2023.

Un tercer aumento, hasta 10,50 dólares la hora, llegará el 1 de julio de 2024, previa autorización de la nueva Comisión Evaluadora del Salario Mínimo.

La medida trata de responder a la difícil situación por la que atraviesan muchos puertorriqueños, que se embolsan actualmente 7,25 dólares la hora por el salario mínimo todavía vigente y establecido desde 2009.

EN VIGOR 7,25 DÓLARES LA HORA DESDE 2009

A pesar de la aprobación de la subida, esta fue considerada insuficiente por algunos legisladores, que entienden que se trata de un incremento corto para hacer frente al elevado costo de vida de la isla caribeña, que no deja de aumentar sin que se acompañe por el alza de los salarios.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana Rafael Bernabé señaló que este incremento no quiere decir que se le haga justicia al trabajador.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que hace 12 años los empleados reciben el salario mínimo de 7,25 dólares la hora, por lo que la pieza legislativa le hace justicia a los trabajadores.

"Así que somos responsables de ayudar a que económicamente esas herramientas estén disponibles para cuando se vayan a hacer esos aumentos escalonados", subrayó Dalmau.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, indicó por su parte que la medida va a ayudar a que los trabajadores tengan un salario más digno.

MEDIDA PARA QUE LA GENTE SE DESARROLLE

"Le conviene a la gente para que se desarrolle y tengan una vida plena y digna. Le conviene al Gobierno de Puerto Rico y nos conviene también a todos, porque en la medida que haya miles de puertorriqueños que no hayan cotizado al seguro social y no tengan acceso al Medicare en el futuro puede ser una burbuja que nos explote y en pocos años", apuntó Zaragoza.

Indicó que no es sostenible tener un grupo significativo de puertorriqueños que no va a tener seguro social y que no van a tener acceso al Medicare, el plan de salud para personas con bajos ingresos.

El proyecto, cuyo autor es el representante Héctor Ferrer, establece además la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo.

La pieza legislativa declara política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, el adecuar el salario mínimo al costo de vida de los trabajadores.

El proyecto establece que el salario mínimo estatal deberá ser revisado periódicamente y ajustado al aumento en el costo de vida de los trabajadores asegurando el progreso social.

"Esta será la métrica objetiva que regirá las determinaciones de la Comisión sobre el salario mínimo", destaca el proyecto.

El gobernador había señalado para justificar el aumento que la realidad de 2009 es muy distinta al Puerto Rico de 2021, ya que el costo de vida ha aumentado considerablemente y es necesario hacer justicia a la clase trabajadora.

De esta subida se beneficiarán 176.959 trabajadores, 21,8 % del total de los empleados en Puerto Rico, según un estudio realizado por el Programa de Planificación Económica de la Junta de Planificación.

Esta subida supondría un total de 225 millones de dólares anuales para los patronos de la isla.