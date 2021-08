El chileno Cody, mejor jugador de Liga Latinoamérica de League of Legends

Fotografía cedida hoy por Riot Games, que muestra al chileno Cristian 'Cody' Quispe, carrilero central del campeón Infinity en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games/SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- El chileno Cristian 'Cody' Quispe, carrilero central del campeón Infinity, fue nombrado este jueves como el mejor jugador del torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

Riot Games, desarrolladora del videojuego League of Legends, dio a conocer los resultados de las votaciones de los premios a lo mejor del Clausura 2021, que este sábado definirá a su campeón.

En los sufragios participaron los cuerpos técnicos y jugadores de los equipos de la LLA, medios de comunicación, influencers, creadores de contenido, patrocinadores y trabajadores de Riot Games.

Cody se impuso como el mejor jugador del torneo con el 31.3 por ciento de los votos con los que derrotó a su compañero en Infinity, el soporte argentino Gabriel 'Ackerman' Aparicio, quien logró el 23.9% de los sufragios.

El chileno también obtuvo la distinción a jugador de mayor progreso y estuvo en el equipo ideal junto a sus colegas de Infinity Ackerman, el tirador argentino Matías 'WhiteLotus' Musso, el jungla peruano Diego 'SolidSnake' Vallejo y el costarricense Jauny Vargas, de Furious Gaming.

El mejor equipo lo ganó Infinity, que este sábado buscará ser el segundo bicampeón en la historia de la LLA al enfrentar en la final a Estral Esports.

El conjunto del infinito también conquistó el mejor cuerpo técnico, encabezado por el entrenador brasileño Gabriel 'Von' Barbosa.

El novato del Clausura fue el dominicano Juan 'Dimitry' Hernández, jungla de XTEN Esports, quien en su primer torneo en la primera división latina de League of Legends se colocó como uno de los mejores en su posición.

Dimitry deberá confirmar su condición como una joven promesa cuando encare a partir del 31 de agosto el torneo promoción/relegación, en el que luchará por mantener a XTEN en la LLA.

El surcoreano Ju 'Bvoy' Yeong-hoon, tirador de Estral, logró el premio a mejor extranjero en su segundo torneo en Latinoamérica. El jugador de 23 años fue clave para que su equipo eliminara en las semifinales a Furious Gaming.