¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de CAELi que están arrasando en Instagram!

CAELi (@caeliyt) causó furor en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 507.888 de interacciones entre sus seguidores.

Se ve tan lindo este vestido de las chicas súper poderosas de @dollskill con los tattoos💚💚💚





✖️





Grrr





Sick of filters and editing the real me.





Hasta las piernas me hicieron tatuarme en Twitch hoy😋

Patricia Caeli Santaolalla López nació el 2 de febrero de 1990. También conocida como Caeli o "Caelike", tuvo una primera aparición como extra en el programa cómico Skimo de Nickelodeon y como presentadora en La voz kids de Televisa.

Caeli comenzó su carrera en YouTube cuando abrió un canal en 2010; cuenta que crecería hasta alcanzar los millones de seguidores. Cuatro años después, en 2014, Caeli fue designada por MTV como "digital icon" en los Millenial Awards. En 2018, la youtuber protagonizó una sesión fotográfica para la revista Maxim.