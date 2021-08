Diego Matamoros desmiente que esté atravesando por un complicado momento personal

01-08-2021 Diego Matamoros. Su reciente ruptura con Carla Barber, su radical cambio de look tiñéndose de rubio platino y sus declaraciones asegurando que está inmerso en una nueva etapa en la que se ha centrado en encontrar la mejor versión de sí mismo han provocado que muchos se pregunten qué le pasa a Diego Matamoros en el que para muchos es su año más complicado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Recién llegado a Madrid y con las "pilas cargadas" después de unas vacaciones en familia con su hermana Laura Matamoros y su sobrino Matías - con quien no puede ocultar que se le cae la baba - el influencer ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que está atravesando por un momento complicado. "No sé por qué esa información de que estoy triste", señala Diego. "Estoy bien, estoy feliz, estoy pasando el tiempo con mi familia y pasando el tiempo que necesito yo solo, pero eso no es estar triste, es encontrarse con uno mismo y estar feliz", confiesa, asegurando que "hay que saber estar solo para poder ser feliz con la persona que te venga en el futuro. Hay que saber estar con uno mismo".



Con su ruptura con Carla Barber todavía demasiado reciente, el hijo de Kiko Matamoros confiesa no estar preparado para una nueva relación y, sin dudarlo, manda un mensaje indirecto a la cirujana: "Todo proceso lleva un tiempo, hay que saber estar sola para poder estar con otra persona necesitas dar lo mejor de ti mismo pero no puedes estar sacando un clavo con otro clavo". "Carla es parte del pasado en mi vida y le deseo lo mejor", afirma muy serio, dejando entrever que la ruptura no fue tan amistosa como pensamos.



"Yo estoy pensando en que ahora mismo no necesito a nadie, necesito estar solo y disfrutar de la gente, de los momentos, de los amigos, de la familia y quizás en el futuro una persona con la que pueda acompañar mi vida, de momento no", asegura rotundo, aclarando que por el momento no está preparado para encontrar de nuevo el amor.



Feliz por el buen momento sentimental que atraviesa Estela Grande, con la que tiene "buen rollo", Diego confiesa que se alegra mucho de que su exmujer se vaya a vivir con su novio, el futbolista Juanito Iglesias, y desmiente que siga sintiendo algo por la modelo, después de asegurar recientemente que si no hubiese participado en GH Vip probablemente seguirían juntos.



Sin duda en una nueva etapa en la que las polémicas familiares no tienen cabida, Diego no da crédito a las informaciones que aseguran que Anita Matamoros criticaría a su padre tanto en público como en privado y todavía confía en una reconcilición entre su hermana y su progenitor. "Espero que al final puedan reconducir esa situación, sean felices y estén tranquilos, se tienen que llevar bien", señala, asegurando que la paz es posible en la familia porque "los Matamoros dan para mucho. Mi apellido es cojonudo".