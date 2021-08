Crucero atracado en San Juan es investigado por autoridades por la covid-19

El director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado. EFE/ Thais Llorca/Archivo

San Juan, 26 ago (EFE).- El barco crucero Symphony of the Seas, que llegó este jueves al puerto de San Juan con unos 1.000 pasajeros, se encuentra "bajo investigación" de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) en relación a la covid-19, según el "portal" en internet de la agencia de salud estadounidense.

En la página de los CDC se indica que el barco, de la línea de cruceros Royal Caribbean International, se encuentra bajo el código amarillo -clasificación relacionada con la covid-19- y que la agencia "ha iniciado una investigación".

El código amarillo, según los CDC, se impone debido a que el barco crucero "se encuentra en o en el umbral de casos de la covid-19 entre su tripulación", "en o en el umbral de casos de la covid-19 entre sus pasajeros" o que las autoridades sanitarias locales notificaron a los CDC sobre algún caso de la covid-19 en un pasajero a cinco días de su desembarque.

El sistema de codificación por colores solamente se aplica a los cruceros que operan o planean operar en aguas de Estados Unidos.

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado, dijo al canal Telenoticias que solo pasajeros que presenten evidencia de vacunación podrán desembarcar en San Juan, sin dar más detalles.

Los menores de 12 años deberán tener una prueba negativa de la covid-19.

La llegada del barco de pasajeros se produce en momentos en que Puerto Rico experimenta un marcado aumento en casos positivos y hospitalizaciones a consecuencia del virus.

Ante ello, el secretario de Salud, Carlos Mellado, advirtió este jueves que nuevas restricciones podrían implantarse en la isla si la ciudadanía no pone de su parte para frenar los contagios.

El Departamento de Salud de Puerto Rico reportó este jueves ocho muertes adicionales por la covid-19, entre ellas, una joven de 19 años, mientras que los hospitalizados aumentaron de 531.

Con estas ocho muertes se elevan a 2.786 las defunciones causadas por el virus, según el Departamento de Salud.