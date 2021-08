Colombia.- El Festival de Cans arranca este jueves su edición más internacional con una retrospectiva sobre Kleber Mendonça Filho

25-08-2021 La actriz Soina Braga en la película 'Aquarius' de Kleber Mendonça Filho CULTURA AUTONOMÍAS FESTIVAL DE CANS



El certamen cumple su mayoría con homenajes a Jorge Coira, Tamar Novas y a la vecina Marisol González



VIGO, 26 (EUROPA PRESS)



El Festival de Cans arranca este jueves su decimoctava edición con una retrospectiva sobre Kleber Mendonça Filho, que abre el telón de cuatro días en los que el certamen de O Porriño (Pontevedra) celebra su mayoría de edad con 40 actividades y presencia de cineastas de Galicia, Israel, Portugal o Colombia, entre otros atractivos.



Del 1 al 4 de septiembre, la parroquia porriñesa de Cans volverá a convertirse en referente cultural, recuperando alguno de sus espacios más emblemáticos, como O Baixo de Moncho, A Casa do Carreira o O Invernadoiro de Mucha e Juan do Peso, hasta un total de 11 localizaciones.



En esa edición, un total de 15 cortometrajes formarán parte de la sección oficial de competición de ficción y animación (8 de ellos estrenos). Entre ellos están 'What a Circus', de la coruñesa Anita Pico; 'Retorno a Eleusis', de Borja Santomé, o 'Deux Options', del vigués Gon Caride. A estas proyecciones se sumarán otras 10, en la categoría Furacáns y 8 de la sección Novas Camadas.



El público podrá disfrutar también de los 20 videoclips que competirán por el premio del jurado en la Noite Lasal, y el programa audiovisual se completará con el estreno de cuatro largometrajes fuera de competición.



COLOQUIOS



Por otra parte, tendrán presencia en el festival el cineasta brasileño Kleber Mendoça Filho (premiado en Cannes); los hermanos gallegos Jorge y Pepe Coira que, junto a Gaspar Broullón, estrenarán el documental 'Beiras, vivir dúas veces', y el veterano político participará en un coloquio con el público.



También charlará con los asistentes el hispanista e historiador Ian Gibson, figura central de la obra 'Donde acaba la memoria', del director vigués Pablo Romero-Fresco, que vuelve sobre los pasos de Luis Buñuel a Las Hurdes.



Este año, como novedad, se inaugurará la sección 'Correspondencias', en la que realizadoras y realizadores de Galicia intercambian "cartas audiovisuales" sobre la vida, la cinematografía y el mundo. La sección será estrenada con partes de la 'correspondencia' audiovisual intercambiada durante el confinamiento el director colombiano Samuel Moreno y el gallego Eloy Rodríguez Serén.



La presencia internacional se completará con el portugués Nuno Beato, que presentará avance de su próxima película, y con la realizadora israelí Imbar Horesh.



HOMENAJES Y MÚSICA



Como cada año, el Festival de Cans rendirá homenaje a cineastas y vecinos, y en esta edición los reconocimientos serán para el realizador Jorge Coira, el actor Tamar Novas y la vecina Marisol González. También será homenajeado Silvino González, el "colocador de estrelas", vecino de la aldea y recientemente fallecido.



El programa se completa con actuaciones musicales, como las de Moon Cresta, Maika Makovski, Marko Maril o Sés, entre otros. También habrá actividades didácticas para niños y niñas, o rutas literarias y musicales, con Carlos Meixide y Xurxo Souto.



SEGURIDAD SANITARIA



El Festival recuperará una de sus señas de identidad, los paseos en 'chimpín', en los que será obligatorio el uso de mascarillas y no podrán transportar a más de 4 personas. Asimismo, las medidas de seguridad contemplan también uso de mascarilla y una reducción del 50 % del aforo en todas las actividades.



La aldea deberá ser 'desalojada' antes de la 1,00 horas de la madrugada y el público solo podrá llegar al recinto en bus si cuenta con entrada o inscripción para las actividad. No habrá aparcamientos para público en Cans.