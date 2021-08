Cecilia Gómez desvela si mantiene algún tipo de relación con Marco Vricella tras su polémica ruptura

18-11-2019 Cecilia Gómez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Cecilia Gómez y Marco Vricella se conocieron durante el confinamiento y, tal fue el flechazo que ocho meses después - cuando acaban de iniciar su convivencia - anunciaban enamoradísimos vía exclusiva su boda. Sin embargo, tres meses antes del gran día (que iba a tener lugar el pasado junio), la bailaora anunciaba, completamente destrozada, su ruptura.



Sin querer entrar en detalles, la ex de Francisco Rivera acusaba al cirujano de "impostor", confesando que no se había sentido "respetada" y que Marco le había llegado a decir que no le servía como mujer para lo que él quería. Meses después y mucho más recuperada del shock que supuso este desengaño amoroso, Cecilia ha reaparecido en el estreno de la película 'García y García' y nos ha contado si mantiene algún tipo de relación con el italiano.



Radiante y presumiendo de un intenso bronceado tras unas vacaciones en familia en su Cádiz natal, la bailarina confiesa que su corazón está "tranquilo". "No estoy sola no porque al final el amor también se encuentra en los amigos, la familia y por supuesto mirando hacia adelante, no hay que mirar para atrás ni para coger impulso", confiesa dejando claro que no mantiene ningún tipo de contacto con Marco desde su ruptura: "Cada uno por su camino. Me gustaría que los motivos de la ruptura se quedaran en el olvido porque creo que ya lo conté en su momento y no hay mucho más que añadir, se entendió todo".



