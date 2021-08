Carlos Vives y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Carlos Vives (@carlosvives) ha causado furor en Interne por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, sumaron más de 92.624 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes:





Yo te traigo una flor de aniversario 💐 ¡Te amo, felices 3 años mi amor! #BesosEnCualquierHorario 💋 @claudiaelena





Piti, el consentido de la mamá y de la abuela … ¡Y yo creído, pensando que era yo! ¿Puede ser más suertudo? Ese es el mejor regalo de cumpleaños del mundo. Feliz cumpleaños Pedrazo, te amamos. #PedroVives





Despedida de “El Pibe” en el 2004, yo era el único que no era futbolista profesional y si… La pesadilla se hizo realidad, me comí el gol, me lo comiií y bueno seguí haciendo canciones ja ja ja… Ay mi llave, lo mio son los Besos en cualquier horario, los goles te los dejo a ti @pibevalderramap ! #tbt 💋





Colombianos y venezolanos, hermanos para siempre… Pero que ironía, mismo diccionario y tantas interpretaciones, aquí unas palabras que nos dejaron 🤷🏾‍♂️ @lucyvives y @mauyyricky 😂😂 sigo insistiendo que rolitronco suena a remedio ¿Qué dicen ustedes?#BesosEnCualquierHorario 💋





¡Que nunca nos falte nada y menos los besos! Rigo como siempre liderando y Michi, ay Michi sin ti no no es nada ese mono💋¡Los quiero! @rigobertouran @michydu #BesosEnCualquierHorario

Carlos Alberto Vives Restrepo nació el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, Colombia. Cantante, compositor, actor y empresario, fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado a casa 2 Grammys y 11 Latin Grammys.

En 1982, con un poco más de 20 años, empezó su carrera como actor en el programa de televisión infantil Pequeños gigantes, en el que se mantuvo por tres años. En el año 1984 se graduó como publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un postgrado en producción de televisión.

Protagonizó, junto a grandes actores, diversas series y telenovelas incluyendo El Faraón y Tuyo es mi corazón, siendo recordado por encarnar a célebres personajes como “Gallito” Ramírez y el famoso compositor Rafael Escalona. Este samario cautivó multitudes en América y en Europa con los ritmos de Clásicos de La Provincia, álbum con el que rompió su propio record de ventas (triple Disco de Oro y triple Disco de Platino en 1993 y 1995), que ostentaba la banda sonora de Escalona.

De igual forma, logró ubicar en los primeros lugares de los listados pop canciones de juglares vallenatos como Emiliano Zuleta, Juancho Polo Valencia, Luis Enrique Martínez y Carlos Huertas, entre otros. En mayo de 2016, Vives publicó su nuevo sencillo «La bicicleta», a dúo con su colega colombiana Shakira. El sencillo debutó como #1 en Billboard y se convirtió en el decimosegundo #1 de Vives en su carrera musical, destacando al samario como el tercer artista latino con más #1 en Billboard.