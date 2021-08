Budimir no se ejercita con Osasuna

El delantero croata Ante Budimir.- EFE/ Rodrigo Jiménez/Archivo

Pamplona, 26 ago (EFE).- Osasuna ha regresado a los entrenamientos sin el croata Ante Budimir a tres días de medirse al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla.

Tras hacer oficial este miércoles la lesión de Kike Barja, Jagoba Arrasate no ha podido contar con uno de los buques insignia del conjunto navarro debido a unas molestias en el aductor de la pierna derecha. El balcánico ha trabajo en el interior de las instalaciones por individual.

Este verano, Osasuna acordó con el Mallorca el traspaso del futbolista por 8 millones de euros, una cantidad a tener en cuenta que el croata todavía no ha comenzado a amortizar. A pesar de ello, la confianza en él es plena y su estreno goleador no tardará en llegar.

Con esta posible baja, el técnico de Berriatua deberá ingeniárselas para armar un once de garantías, algo que no será muy complicado, ya que Osasuna cuenta con variables suficientes en todas las posiciones para plantar cara a los andaluces.

Esta mañana, Arrasate ha dirigido una sesión que ha constado de técnica, posesión y partido de fútbol con la clara misión de afinar puntería de cara a la tercera jornada liguera en la que buscarán la primera victoria de la temporada.