Atlético, Barcelona y Villarreal, un camino exigente

Madrid, 26 ago (EFE).- La puesta en marcha de la próxima edición de la Liga de Campeones, con destino en San Petersburgo, sede de la final, aventuró un recorrido exigente para el Atlético Madrid, Barcelona y el Villarreal y citas con morbo, como el del París Saint Germain de Leo Messi y el Manchester City de Pep Guardiola.

A la espera de la configuración definitiva de las plantillas y de posibles reencuentros y duelos aún impensables, el cartel de la próxima Champions quedó establecido en Estambul.

Como suele ser habitual la ceremonia, en la que además de premiarse a los mejores jugadores del curso pasado se homenajeó al cuerpo médico de Dinamarca y a su capitán Simon Kjaer por su decisiva intervención con Christian Eriksen en la pasada Eurocopa, generó enfrentamientos maléficos, un grupo de la muerte y asuntos curiosos.

Por ejemplo, el Real Madrid se encontró con casi el mismo cuarteto del pasado año, a excepción del debutante e histórico Sheriff moldavo, que completa el Grupo D en lugar del Borussia Monchengladbach en la edición anterior. El Villarreal, en su regreso a la máxima competición europea, se topa con el Manchester United, con el que disputó la final de la Liga Europa en Gdansk.

El Atlético Madrid, que partió como cabeza de serie como campeón de LaLiga española, acaparó el mayor número de rivales de enjundia. En su cuarteto, el B, el conjunto de Diego Pablo Simeone que llevó al cuadro rojiblanco no hace mucho a dos finales de la competición, tendrá que pujar por una de las dos primeras plazas que dan acceso a octavos con tres excampeones del torneo: el Liverpool inglés, el Oporto portugués y el Milan.

No tuvo fortuna el conjunto rojiblanco en cuyo grupo se reúne una parte importante de la historia de la Liga de Campeones.

La igualdad por potencial de sus integrantes solo puede ser comparada por la del Grupo A que conforman el Manchester City, el París Saint Germain, el Leipzig y el Club Brujas. El actual subcampeón que dirige Pep Guardiola está citado con el representante francés, finalista hace dos ediciones, que crece en potencial cada año y eterno aspirante al título.

Con más razón este año, apuntalado por Leo Messi que irrumpe en el torneo por primera vez con una camiseta distinta a la del Barcelona con el éxito entre ceja y ceja.

A la grandeza de estos aspirantes se une el Leipzig, animador en los años recientes. Y el Club Brujas, condenado a la eliminación.

El Barcelona, por su parte, se reencuentra con el Bayern Múnich, que conquistó la Champions hace dos años después de sonrojar al representante español con una goleada histórica y dañina. El plantel de Ronald Koeman y el que ahora dirige Julian Nagelsman son claros candidatos a la clasificación por delante del Benfica y del Dinamo Kiev, que proceden de la fases previas y que no dan la sensación de poder cuestionar la superioridad de bávaros y azulgrana.

La vuelta a la Liga de Campeones del Villarreal carece de facilidades. Aunque partió como cabeza de serie por su condición de campeón de la Liga Europa se topa con la experiencia y el potencial del Manchester United, al que ganó el título en Gdansk meses atrás. Pero además está el Atalanta, un fijo en las últimas ediciones, en pleno crecimiento y capaz de frustrar cualquier previsión. El Grupo F lo completa el Young Boys suizo, un escalón por detrás de los demás.

El sorteo de Estambul preparó un camino amable para el Sevilla y el Real Madrid. El conjunto hispalense, un habitual en la Champions se encontró con el campeón francés en su horizonte, el Lille, posiblemente uno de los cabezas de serie con menos relumbrón. El plantel de Julen Lopetegui tendrá como rival, además, al Salzburgo austríaco y el Wolfsburgo alemán.

El Real Madrid se topa con viejos y recientes conocidos. Al Inter y el Shakhtar se enfrentó el pasado curso. Ganó los dos partidos al equipo italiano pero perdió, sorprendentemente, los dos ante el campeón ucraniano. El Sheriff de la Liga de Moldavia completa el cuarteto. Será un acontecimiento histórico para este conjunto cada cita europea.

El vigente campeón, el Chelsea, lidera el Grupo H. Es el gran favorito el cuadro de Thomas Tuchel frente el Juventus, el Zenit San Petersburgo y el Malmoe sueco. El turinés es el gran adversario de la plantilla londinense, reforzada con Romelu Lukaku y erigido en uno de los favoritos a repetir su éxito de la temporada anterior.

La configuración del recorrido europeo quedó completado con el grupo C, el que menos repercusión adquirió por la menor relevancia aparente de sus integrantes. Comandado por el Sporting Club de Portugal, tiene al Borussia Dortmund de Erling Haaland como principal oponente, un Ajax en permanente desarrollo y un Besiktas turco, siempre entusiasta.