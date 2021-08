Artistas le piden al presidente cubano un cambio político y denuncian represión

En la imagen un registro del actor estadounidense de ascendencia cubana Andy García, quien es uno de los artistas que firman una carta virtual dirigida al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a quien le piden un cambio de rumbo político en la isla. EFE/Eugene García/Archivo ]

La Habana, 26 ago (EFE).- Más de 150 intelectuales y artistas han firmado este jueves una carta virtual dirigida al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a quien piden un cambio de rumbo político tras más de seis décadas de gobierno de partido único y recriminan la represión de las protestas del 11 de julio.

La misiva es promovida en la plataforma Change.org como parte de la petición Freedom for Cubans y se han sumado hasta el momento artistas cubanos como el actor Andy García, la creadora Tania Bruguera, el pintor Flavio Garciandía, el ajedrecista Lázaro Bruzón y el músico Vanito Brown.

Los firmantes critican la negativa de Díaz-Canel de escuchar "los sencillos reclamos de su pueblo y llamando directamente a la violencia y la represión de unos ciudadanos contra otros", en referencia a la "orden de combate" proclamada por el presidente el día de las protestas.

Los participantes en las protestas "son parte de un pueblo que ya no se identifica con el proyecto que propone y que se atreve a decirlo en voz alta, pese a los riesgos demostrados que entraña hacerlo", según la carta.

Esta llama también a reconocer "la voz de un pueblo hastiado de falta de libertades, de mal gobierno y de estrecheces de todo tipo", mientras destaca que "no tiene sentido hablar de unión monolítica entre su gobierno y su pueblo".

Afirman que es hora de que Cuba avance "por caminos diferentes" a los trazados por el Gobierno y para ello es "imprescindible que se les respete su derecho a manifestarse y a elegir su destino, en lugar de buscar nuevas maneras de reprimir al pueblo cubano y silenciarlo".

Durante y después de las protestas, que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.

Los activistas han documentado más de 500 detenidos desde el 11 de julio, entre ellos varios menores de edad, mientras el Gobierno no ha ofrecido aún ninguna cifra oficial.

Las autoridades, por su parte, insisten en culpar a EE.UU. de todos los problemas que sufre Cuba, país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con escasez de alimentos y medicinas, apagones y la covid-19 causando estragos.