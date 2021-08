Ana María Aldón hace oídos sordos a los rumores de crisis con José Ortega Cano

15-08-2021 Ana María Aldón. El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón podría estar atravesando por un momento complicado. Al parecer, la pareja habría tenido una discusión muy fuerte después de que la colaboradora confesase en 'Viva la vida' que a veces se pregunta "qué hace con él" si el diestro sigue completamente enamorado de Rocío Jurado. Unas declaraciones que su marido, bastante enfadado, ha reprochado públicamente a la gaditana, asegurando que jamás la ha ninguneado y que siempre le ha dado su lugar como mujer y madre de su hijo pequeño a la que está "entregado en cuerpo y alma". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón podría estar atravesando por un momento complicado. Al parecer, la pareja habría tenido una discusión muy fuerte después de que la colaboradora confesase en 'Viva la vida' que a veces se pregunta "qué hace con él" si el diestro sigue completamente enamorado de Rocío Jurado. Unas declaraciones que su marido, bastante enfadado, ha reprochado públicamente a la gaditana, asegurando que jamás la ha ninguneado y que siempre le ha dado su lugar como mujer y madre de su hijo pequeño a la que está "entregado en cuerpo y alma".



Quitando hierro al asunto, Ana María aseguraba que no necesita que Ortega le de su sitio porque se lo demuestra cada día e, intentando zanjar la polémica, mantenía que no había ningún tipo de problema con su marido y que las cosas entre ellos estaban igual que siempre.



Sin embargo, como apuntan diferentes medios, las últimas declaraciones de ambos en televisión han marcado un punto de inflexión en la pareja, y su tensa discusión les habría dejado en un momento delicado; quizás el peor desde que se conocieron hace 9 años.



Saliendo al paso de los rumores, Ana María ha roto su silencio y, a través de su cuenta de Instagram ha desmentido la mayor: "Dejar de decir tantos diparates por favor. Vaya tela lo que hay que escuchar", exclamaba visiblemente molesta este miércoles.



Poco después la gaditana llegaba a su casa - donde estaba Ortega Cano - y evitaba contarnos cómo está ni pronunciarse sobre su presunta crisis matrimonial con el torero. Más seria de lo que en ella es habitual, Ana María ha decidido hacer oídos sordos a los rumores que que su relación está, ahora sí, en la cuerda floja. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción a la polémica!