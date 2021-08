AMP.- Afganistán.-EEUU, Reino Unido y Australia advierten sobre una "alta amenaza terrorista" en el aeropuerto de Kabul

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos, Reino Unido y Australia han advertido este miércoles sobre una "elevada amenaza de ataque terrorista" en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde miles de personas se encuentran a la espera de ser evacuadas antes de la retirada de tropas internacionales el próximo 31 de agosto.



La Embajada estadounidense en Kabul ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en las puertas de la terminal internacional de la capital de Afganistán que se "marchen de inmediato" del lugar debido a "amenazas de seguridad fuera de las puertas", informa la cadena CNN.



Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha actualizado los avisos de viaje y ha señalado en su página web que la situación de seguridad en Afganistán es "volátil" y "existe una amenaza constante y elevada de ataque terrorista".



"No viaje al aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul", ha advertido también la cartera, para llamar a aquellos que se encuentran en las inmediaciones del mismo a "alejarse" a "un lugar seguro" hasta "recibir más consejos" o "salir de inmediato de Afganistán si pueden hacerlo de forma segura por otros medios".



El Ministerio de Exteriores británico ha indicado también que han suspendido todas sus operaciones no esenciales en su Embajada en Kabul debido a la situación, por lo que la asistencia es "extremadamente limitada" en este momento.



En un mensaje similar, el Ministerio de Exteriores de Australia ha instado a no viajar al aeropuerto de Kabul y marcharse del área por la "amenaza muy alta de ataque terrorista".



Las alertas emitidas por Washington, Londres y Canberra se producen después de que este miércoles se haya informado de un "flujo de amenazas muy específico" de la sección afgana Jorasán de la organización terrorista Estado Islámico, recoge CNN, que indica que Washington cree que el grupo, enemigo de los talibán, busca generar caos en el lugar.



Asimismo, un alto funcionario de Reino Unido ha advertido del "riesgo elevado" de un ataque de esta filial en el aeropuerto de Kabul, mientras el secretario de Estado, Antony Blinken, ha reiterado este miércoles en rueda de prensa que las personas en la terminal se encuentran expuestas a este ataque y las tropas internacionales están operando en un "entorno hostil".



El presidente de Estado Unidos, Joe Biden, reconoció el martes el aumento de la amenaza terrorista de esta organización en el aeropuerto, mientras se mantiene la decisión de no ampliar el plazo de evacuación mas allá del 31 de agosto.