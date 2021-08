Amnistía pide respuestas sobre las muertes de trabajadores migrantes en Catar

GRA010. DOHA (CATAR), 13/03/2014.- Fotografía facilitada por el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, encargado de la construcción de los estadios que albergarán el Mundial de fútbol de Catar 2022, de dos de los EFE/Mohamed Dabus/Archivo

El Cairo, 26 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que las autoridades cataríes no han investigado adecuadamente las muertes de "miles" de trabajadores migrantes en la última década mientras Catar ha estado ultimando los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2022 y entre críticas sobre las condiciones laborales en el país.

Según un informe de la organización titulado “En lo mejor de su vida”, la expedición de certificados de defunción sin investigar la muerte de un trabajador migrante es una práctica habitual en Catar, donde la mayoría de los fallecimientos se atribuyen a "causas naturales" o a insuficiencias cardíacas "definidas de manera imprecisa".

AI ha sacado estas conclusiones tras examinar 18 certificados de fallecimiento y entrevistar a las familias de seis hombres muertos cuando tenían edades de entre 30 y 40 años.

Según expertos consultados por la organización, estos certificados "carecen de sentido" y además excluyen a los familiares de los difuntos de una necesitada indemnización para poder sobrevivir tras perder a su mayor sostén económico.

Amnistía pone en duda la veracidad de estos documentos, al considerar "el riesgo que supone para los trabajadores el clima extremo de Catar, especialmente cuando se combina con jornadas de trabajo de duración excesiva y físicamente extenuantes".

En los últimos años varias organizaciones han denunciado las peligrosas condiciones laborales de los trabajadores en este país, especialmente aquellos que participan en los preparativos del Mundial de Fútbol de 2022.

Según datos oficiales, desde 2015 han fallecido 35 trabajadores en proyectos del Mundial, pero no existe una cifra de fallecimientos de empleados que participaron en otras construcciones relacionadas con el destacado evento.

Asimismo, entre 2010 y 2019, más de 15.021 trabajadores extranjeros de todos los sectores murieron en Catar, cuyos fallecimientos fueron atribuidos en gran mayoría a "enfermedades cardiovasculares".

Por esto, Amnistía denunció que bajo el pretexto de enfermedades cardiovasculares, las estadísticas de Catar "pueden estar ocultando una gran cantidad de muertes que, en realidad, no se han explicado".

"Cuando hombres sanos y relativamente jóvenes fallecen de manera repentina después de trabajar durante muchas horas en condiciones de calor extremo, se suscitan serias dudas sobre la seguridad de las condiciones de trabajo en Catar", dijo en el informe el director de Justicia Económica y Social de AI, Steve Cockburn.

Instó a las autoridades cataríes a "investigar en profundidad todas las muertes de trabajadores migrantes" para esclarecer si estos empleados fueron expuestos a "condiciones peligrosas como el calor extremo" y así ofrecer una compensación a los familiares de los fallecidos.

Para visibilizar esta situación, Amnistía ha mandado un brazalete de capitán con la inscripción "Derechos Humanos" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para que sea utilizado por la Selección española en los partidos de clasificación del Mundial, un gesto que otros cuadros como Noruega, Alemania o Países Bajos ya han hecho.