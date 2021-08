Amaia Montero cumple 45 años desaparecida

05-09-2018 Parece que la carrera de Amaia Montero ha llegado a su fin, al menos eso es lo que dejan entrever los tweets que anoche publicaba la cantante vasca en su cuenta de Twitter EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Amaia Montero, esa cantante que nos ha hecho vibrar con sus canciones y con su música, está completamente desaparecida, aunque no del todo porque en sus redes sociales suele subir contenido casi a diario, pero sí a nivel profesional. La artista no tiene conciertos a la vista y parece que por el momento su carrera continúa en standby...



Hoy, Amaia Montero cumple 45 años y lo hace encontrándose en un lugar desconocido. Muy bohemia en su perfil de Instagram, la artista acostumbra a sus seguidores a subir reflexiones que hace en su día a día, pero no informa de cómo está y cuáles son sus planes de futuro a corto plazo, lo que tiene preocupados a sus fans.



Hace unas semanas, Amaia colgaba una fotografía con el siguiente mensaje 'SAVE ME', lo que hacía desatar las alarmas y preocupaba a sus seguidores. Y es que ya sabemos que la artista ha tenido momentos muy complicados en los que ha tenido que abandonar su carrera profesional por no encontrarse al cien por cien.



De esta manera, Montero no tiene en su página web oficial una lista de conciertos, lo que nos hace pensar que por el momento no va a volver a subirse a un escenario a corto plazo. Tendremos que estar muy atentos a sus redes sociales, que parece que es el único medio por el que podemos saber información de ella, para saber cómo continúa la cantante y cuáles son sus últimas noticias.