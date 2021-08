Al acecho de Sevilla y Atlético de Madrid

El nuevo jugador del Valencia CF, Marcos André (c) , durante el entrenamiento previo al partido que les enfrentará el viernes en Mestalla contra el Alavés. EFE/Biel Aliño

Madrid, 26 ago (EFE).- Real Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca (todos con cuatro puntos) y Real Sociedad (tres puntos) se encuentran al acecho del Sevilla y del Atlético de Madrid, que hicieron sus deberes y cosecharon dos victorias en las dos primeras jornadas del campeonato doméstico, lo que les permite estar en la parte más alta de la clasificación con seis puntos.

El Sevilla, líder por diferencia de goles, visitará el Estadio Martínez Valero para medirse ante un Elche que empató en casa con el Athletic y perdió contra el Atlético de Madrid. Los de Lopetegui llegan a esta tercera jornada con el objetivo de mantener el gran acierto que han tenido en ambas áreas, siendo el equipo más goleador (cuatro tantos) y sin haber encajado.

Por su parte, el Atlético de Madrid, segundo tras imponerse ante el Celta en Balaídos -en un partido marcado por las expulsiones- y al Elche, se encomienda al estado de forma del argentino Ángel Correa, autor de las tres dianas que ha conseguido el conjunto rojiblanco hasta el momento.

Los de Simeone jugarán en casa ante el Villarreal en el que se presupone como el partido de la jornada. 'El submarino amarillo' llega al encuentro ávido de gol y con la necesidad de sumar su primera victoria después de sus empates sin goles ante Espanyol y Granada.

Tercero en la tabla se encuentra el Real Madrid, que jugará a domicilio -por tercera vez esta temporada- frente al Betis de Pellegrini con un Vinicius que está 'de dulce' y con un Benzema que sigue ejerciendo de líder en una delantera donde se espera más de Hazard.

El italiano Carlo Ancelotti hereda el problema de las bajas que ya tuvo el equipo durante la pasada campaña, pues no podrá contar con los lesionados Toni Kroos, Luka Modric y Dani Ceballos en el centro del campo, algo que puede beneficiar a Isco, titular la pasada jornada, y a Marco Asensio, que como ya confirmó el técnico está probando en esa posición de mediocampista. Marcelo, Mariano y Nacho Fernández son todavía duda; Ferland Mendy, también lesionado, y el portero Andriy Lunin, positivo en COVID, son baja segura.

El Barcelona, que se impuso con solvencia a la Real Sociedad en su debut en liga y empató con el Athletic en San Mamés, se verá las caras con el renovado Getafe de José Miguel González 'Míchel', que llega al Camp Nou con dos derrotas ante Valencia, donde mereció algo más, y Sevilla.

Los neerlandeses Memphis Depay y Frenkie De Jong fueron los jugadores más destacados la pasada jornada en la que un gol del primero de éstos hizo que el Barça sumara un punto, pero han arrastrado algunas molestias físicas esta semana.

El francés Antoine Griezmann sigue sin dar ese paso al frente que le pide su entrenador, el también neerlandés Koeman. En defensa, Piqué se retiró con molestias por lo que no estará disponible esta jornada y Eric García vio la tarjeta roja. La pareja formada por el francés Clement Lenglet y el uruguayo Ronald Araújo es la que más fuerza coge, teniendo en cuenta que Óscar Mingueza llega de una lesión y que el club no cuenta con el francés Samuel Umtiti.

El Valencia jugará contra el Alavés en Mestalla, donde consiguió la única victoria de esta temporada en la primera jornada frente al Getafe. Los de Bordalás, que acaban de incorporar al delantero brasileño Marcos André procedente del Valladolid, tratarán de recuperar esa inercia positiva de la primera jornada tras el empate a uno en Granada.

La tercera jornada brinda el primer duelo de recién ascendidos. El Mallorca llega a esta tercera jornada en quinta posición -a dos puntos del líder- y sin conocer la derrota en su regreso a la Primera División. Los de Luis García Plaza empataron ante el Betis en casa y se impusieron al alavés en Mendizorroza. Tampoco conoce la derrota su rival, el Espanyol de Vicente Moreno, aunque en este caso tampoco conoce la victoria o el gol. Dos empates a cero frente a Osasuna y Villarreal colocan a los pericos 13º en la tabla.

La Real Sociedad empezó con mal pie en el Camp Nou, pero consiguió la victoria en la segunda jornada frente al colista, el Rayo Vallecano. Su rival esta jornada será el Levante de Paco López, que empató con el Real Madrid la pasada jornada en un partido dominó a tramos y pudo llevarse. Los granotas, situados en la octava posición, tienen dos puntos gracias a ese empate con el Madrid y otro ante el Cádiz. La Real intentará ganar el encuentro con el objetivo de mantener su posición con respecto al Levante, que en caso de ganar adelantará a los 'txuri-urdin'.

Los gaditanos, novenos en liga con dos puntos, llegan a su enfrentamiento ante Osasuna con dos partidos y mismo resultado, el empate a uno. Lo mismo ocurre con el conjunto navarro, dirigido por Jagoba Arrasate, cuyos partidos ante Celta y Espanyol finalizaron sin goles. Ambos equipos pugnarán por conseguir una victoria que les asiente en la zona cómoda de la tabla.

Celta y Atheltic se verán las caras en Balaídos este sábado. El conjunto vasco, entrenado por Marcelino, afronta esta jornada tras dos empates que saben a poco después de rozar la victoria ante el Barcelona. Los del 'Chacho' Coudet empezaron con derrota frente al Atlético de Madrid y empataron ante Osasuna, lo que les coloca 16º con un punto, muy cerca del descenso y necesitados de conseguir una victoria.

Por último, el actual colista del campeonato recibirá en casa al Granada de Robert Moreno, situado en mitad de tabla con dos puntos. El recién ascendido Rayo Vallecano es el equipo más goleado de la liga y aún no ha estrenado su casillero esta campaña. Los de Iraola necesitan la victoria para no descolgarse demasiado pronto de la lucha por su objetivo, la permanencia.

Una vez finalice la jornada este domingo con el Atlético de Madrid-Villarreal, LaLiga tendrá un parón de dos semanas por los partidos clasificatorios para el Mundial.

PROGRAMA DE LA JORNADA 3 (GMT -2)

VIERNES 27 AGOSTO:

20:00 Mallorca-Espanyol

22:15 Valencia-Alavés

SÁBADO 28 AGOSTO:

17:00 Celta-Athletic

19:30 Elche-Sevilla

19:30 Real Sociedad-Levante

22:00 Betis-Real Madrid

DOMINGO 29 AGOSTO:

17:00 Barcelona-Getafe

19:30 Rayo Vallecano-Granada

19:30 Cádiz-Osasuna

22:00 Atlético de Madrid-Villarreal.